【疫下樓慌】二手屋苑九成半估價跌 最慘地區係...

新冠肺炎第5波疫情於今年首季全面爆發，政府進一步收緊防疫措施，樓市交投幾近停頓，銀行估價亦顯著回落。東網追蹤20個大型屋苑單位，過去一季佔九成半的估價都下挫，市區屋苑表現失色，有4個按季跌幅達約7%或以上，其中以長沙灣宇晴軒單位走勢最弱，估價一季急挫約7.9%，並跌至一年低位。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑估價幾近全線下跌，第一季有多達19個屋苑呈現跌勢，跌幅最大為上述宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，估價由1月初約1,047萬元，下挫至本月初約964萬元，一季蒸發約83萬元。

美聯黃永財表示，上季受第5波疫情影響，確診人數飆升，不少業主對疫情感到憂慮，不願開放單位供客人參觀，市況遂急轉直下。不過，踏入4月疫情趨緩和，成交急增之餘，價錢亦有輕微增幅，長沙灣四小龍屋苑暫錄約21宗買賣，宇晴軒佔約9宗，其中7座高層C及D室相連戶，實用面積約948方呎，成交價1,850萬元，呎價約19,515元。

另外3個估價按季跌至少7%的屋苑，均為鰂魚涌樓盤，其中康花怡園E座中層單位，實用面積約524方呎，最新估價約842萬元，較3個月前約910萬元，顯著下跌約68萬元，跌幅約7.5%，亦跌回至一年前水平。

中原楊文傑指出，該盤本月暫錄約4宗買賣，平均實用呎價約16,858元，最近一宗個案為A座中層2室，實用面積約668方呎，以1,100萬元易手，呎價約16,467元。

同區太古城及南豐新邨表現同樣強差人意，其中太古城順安閣低層單位，實用面積約580方呎，估價由約1,081萬元，按季下跌約7.3%至本月初約1,002萬元。而南豐新邨2座高層戶同期估價亦挫約7%，最新報約861萬元。

新界屋苑則以將軍澳新都城走勢最差，該盤2期2座低層單位，實用面積約538方呎，相比一月初估價約900萬元，最新估值金額按季下挫約6.1%至約845萬元。

其餘首季估價報跌屋苑還包括茶果嶺麗港城、荔枝角美孚新邨、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園等大型二手盤，季度跌幅約0.5至5.8%不等。而期內唯一估價逆市上升的屋苑為東涌海堤灣畔，該盤一個實用面積約846方呎單位，最新估價約1,057萬元，按季出現約2.9%增長。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，銀行估價根據市場成交作為參考，數據會較為滯後，4月樓市走勢經已回升，相信估價亦會隨之向上。預期今季樓價將會錄得升幅，並可收復首季的失地。