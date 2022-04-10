【美股前瞻】聚焦金融股業績　上月通脹恐見8.5%

本周俄烏局勢發展仍是市場焦點，陸續出爐的金融股業績勢成另一催化劑，周二公布的美國3月消費物價指數(CPI)有望續創新高，支持美國聯儲局下月上調利率半厘的預期。另外，周五為耶穌受難節，美股休市。

LPL Financial首席市場策略員Quincy Krosby認為，考慮到聯儲局加息和更進取地收緊貨幣政策，金融業首季業績對市場至關重要，市場欲了解行業對聯儲局政策的看法，在流動性減少及更高利率等因素下，將如何影響其客戶及業務。據Refinitiv統計，標指成分股公司首季盈利料升6.1%，惟金融股則跌22.9%。

巴克萊銀行預期，美國3月CPI料將超越2月按年升幅7.9%水平，達8.5%，續創40年新高，惟預料3月通脹將到頂，未來走勢將回落。

摩根大通表示，隨着俄烏局勢、通脹，以及聯儲局加息等風險夾擊下，尋找避險資產的需要愈來愈高，包括能源及原材料等大宗商品價格近期急漲。該行預期，若情況不變，大宗商品價格仍能再漲三至四成，投資者應在組合中增加大宗商品配置比例，長遠而言，商品配置將比全球其他金融資產多1%。

高盛同樣認為原材料價格將持續向上，「我們正處於一個長達數年、甚至十年的大宗商品超級周期開端」，料下半年布蘭特期油將升至每桶125美元。大宗商品價格波動料更大，因生產商對商品的新投資減少，導致庫存不足，細額市場會變得更為波動，這種波動性減低行業吸引力，資本將漸漸遠離，形成「舊經濟復仇」的惡性循環。

西方國家對俄國的金融制裁源源不絕，國際評級機構標準普爾下調俄國外幣信用評級至「選擇性違約」，料未來數周該國恐迎來更多制裁，無論在意願和技術能力上，都打擊俄國對外國債權人履行條款和責任，導致該國在超過一世紀以來，面臨首次出現外幣主權債務違約風險。