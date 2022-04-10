【港股前瞻】科技股拖累　恒指難衝破22500點

雖然在美國上市的中概股退市風險出現緩和迹象，但美國聯儲局加快「收水」步伐，拖累估值較高的科技股走勢，追蹤在美上市中概股的納指金龍中國指數上周五收挫1%。分析指出，聯儲局將更「鷹派」，料港股仍未充分反映加息預期，在中概股審計問題尚未塵埃落定之前，恒生指數難以衝破22,500點。

元庫資產管理部董事總經理史理生指出，俄烏戰事進一步推高通脹，聯儲局往後幾次都加息0.5厘的機會大增，令美國10年期國債孳息率持續上升，將壓抑估值已回落不少的科技股反彈力度，令港股短期未能擺脫弱勢。他警告，由於地緣政治和內地監管風險未消除，外資將繼續流出港股。

不過，內地上周六再就中概股審計爭議釋出善意，或有助限制大市跌幅。中國證監會主席易會滿表示，當局將加快推動企業境外發行上市監管新規落地，並強調會保持境外上市渠道暢通，支持中企依法合規利用兩個市場發展。他又重申，中方會推動中美審計監管合作取得成果，同時將加強中港資本市場的合作，維護香港國際金融中心地位。

港股後市亦需看內地疫情，目前對企業生產的影響擴大，在港第二上市的電動車製造商蔚來汽車（09866）上周六公布，吉林、上海、江蘇等地的供應鏈合作夥伴因疫情陸續停產，目前尚未恢復，導致蔚來汽車生產亦需暫停，料不少客戶的車輛交付將延後。

同時，蔚來昨預告，由於全球原材料價格上漲，將於5月10日起對旗下ES8、ES6及EC6各版本車型的最低售價加價一萬元人民幣，長續航電池包(100kWh)租用服務月費亦上調逾13.5%至1,680元，但已購車的用戶不受影響。