【樓價UPDATES】西南九龍盤不足4年蝕讓離場

二手市場繼續錄損手成交，西南九龍帝峯．皇殿兩房單位，減價後售1,398萬港元，原業主持貨不足4年轉手，連使費料蝕讓離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨為12座中層5室，實用面積約475方呎，兩房間隔，望園景，獲外區用家垂青，斥資807萬元入市上車自住，呎價約16,989元，原業主於2017年3月以約705萬元購入，轉手帳面獲利約102萬元，物業升值約14%。

●美聯范浩銘稱，鰂魚涌太古城4月首9天已錄12宗買賣，其中夏宮閣中層C室，單位實用面積約580方呎，兩房間隔，由於單位有裝修，同區用家議價後即以1,210萬元購入，呎價為20,862元。

●中原林志達透露，北角半山富豪閣3座中層B室，實用面積約723方呎，三房間隔，附有露台，望內園景，以1,240萬元將單位連車位易手，呎價約17,151元，新買家屬於用家。

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九龍區

●美聯劉志偉稱，西南九龍帝峯．皇殿7座中層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望園景，換樓客議價2萬元，即決定承接，成交價1,398萬元，呎價約26,328元，原業主於2018年6月以約1,380萬元購入，轉手帳面獲利18萬元，連使費料蝕讓離場。

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居5座極高層C室，實用面積約522方呎，外望園景，成交價928萬元，呎價約17,778元，屋苑現時約有80個單位放售，入場費由850萬元起。

●香港置業文啟光指，長沙灣宇晴軒高層C及D室相鄰特色單位，C室實用面積約485方呎，D室實用面積約463方呎，合共約948方呎，現為四房間隔，成交價1,850萬元，呎價約17,287元。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳新寶城4月暫錄約5宗買賣，平均實用呎價約16,566元，屋苑3座低層A室，實用面積約436方呎，兩房間隔，望街景，以636萬元易手，呎價約14,587元。

●香港置業莊家豪指，將軍澳區本月已錄逾80宗二手買賣，康城站屋苑佔約20宗，包括LP6第2座中層D室，實用面積約570方呎，套兩房間隔，望內園景，以970萬元放盤5個月後，獲同區首置客接洽，減價約25萬元，以945萬元承接，呎價約16,579元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山曉峯灣畔4月暫錄3宗買賣，該盤4座低層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約729萬元，議價後以710萬元易手，呎價約14,730元。

●美聯陳德涪透露，馬鞍山海典灣3座高層E室，實用面積約473方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，雙方議價後，以812萬元成交，呎價約17,167元，原業主於2010年6月以289萬元購入，轉手獲利約523萬元，期間物業升值約1.8倍。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山翠擁華庭9座中層E室，實用面積約504方呎，兩房間隔，原先開價790萬元，放盤5個月，減幅約4.4%，以755萬元獲買家承接，呎價約14,980元。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋富寶花園3座低層A室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場原叫價698萬元，放盤9個月，減價48萬元，減幅約7%，以650萬元成交，呎價約10,980元。

●中原侯惠良表示，沙田春暉花園剛錄4月首宗買賣，屋苑中層H室，實用面積約316方呎，兩房間隔，開價約560萬元，議價後以533萬元易手，呎價約16,867元，新買家為用家，原業主則於2018年以480萬元購入，持貨約4年帳面獲利約53萬元，單位升值約11%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田苛居屋愉翠苑愉欣閣高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場原先叫價780萬元，放盤約半年，減價60萬元，減幅約7.7%，以720萬元沽出，呎價約11,077元。

●世紀21奇豐周淑萍透露，沙田愉景花園A座低層4室，實用面積約689方呎，套三房間隔，以928萬元沽出，呎價約13,469元，原業主於1991年3月購入，當時作價146萬元，持貨31年帳面獲利782萬元，期內升值約5.4倍。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城3座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價600萬元，放盤1個月，以570萬元沽出，減價30萬或減幅約5%，呎價約17,431元，原業主於2019年1月以530萬元購入，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利40萬元。

●祥益黃文樂指，天水圍居屋天頌苑M座高層5室，實用面積約531方呎，兩房間隔，新買家為區內白表客，原業主有意出售物業，所以有12萬元的議價空間，於未補價第二市場以338萬元購入，呎價約6,365元。

●祥益林英傑透露，屯門居屋兆麟苑A座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，見屋苑鄰近家人，方便照應，單位內籠有裝修，加上原業主更由4月初放盤叫價475萬元，累減13萬元，終在已補價自由市場以462萬元購入自用，呎價約11,521元。

●中原陳耀堂表示，屯門豐景園4月暫錄約3宗買賣，該盤1座高層8室，實用面積約309方呎，兩房間隔，早前以500萬元放盤，經議價後，減至469.8萬元沽出，呎價約15,204元，減幅約6%，新買家為同區上車客，一直與家人同住，儲蓄足夠首期，加上計劃結婚，立即入市。

●中原黃德純稱，荃灣中心1座低層G室，實用面積約354方呎，兩房間隔，享內園景，開價420萬元，微減5萬元，即以415萬元沽出，呎價約11,723元，新買家為上車客。

●利嘉閣彭錦添指，青衣灝景灣10座高層E室，套三房間隔，成交價1,180萬元，以實用面積約684方呎計，呎價約17,251元，原業主於2009年12月以約492萬元購入，持貨約12年帳面獲利約688萬元，期內物業升值約1.4倍。

●利嘉閣鄺皓聰表示，青衣海欣花園雙號車位，原先開價170萬元，最終以152萬元沽出，原業主於2010年5月以約30萬元購入，持貨約12年帳面獲利約122萬元，期內車位升值約4.1倍，現市場有約10個車位放售，叫價由158萬元起。