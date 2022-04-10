【向世界錢進】移英買磚頭　邊區勝一籌？

英國首都倫敦樓價傲視同儕，而其他城市的樓價雖各有高低，但差距相對小，因此移英人士在揀選移居目的地時，還會參考物價、校網、生活配套等因素。其中，英國第四大城市謝菲爾德(Sheffield)成為近期移英港人另一新寵。

【樓價比併：倫敦平均售700萬貴絕】

房地產網站Rightmove數據顯示，在去年底，倫敦的平均樓價已升至68.19萬英鎊(約700萬港元)，而另一個港人熟悉的英國城市曼徹斯特(Manchester)，平均樓價為24.88萬英鎊(約255萬港元)，亦即倫敦樓價的36.5%。至於謝菲爾德同期的平均樓價則為22.89萬英鎊(約235萬港元)。

值得留意的是，位於大曼徹斯特地區的奧爾德姆(Oldham)，去年底平均樓價約17.59萬英鎊(約180萬港元)，較其他英國城市「低水」，同時去年樓價升幅跑贏其他城市。

據英國土地註冊處資料，奧爾德姆去年平均樓價上升13.7%，利物浦(Liverpool)和博爾頓(Bolton)期內亦有逾一成升幅，謝菲爾德上升9.6%，而倫敦和曼徹斯特一年分別上升5.5%和5%，落後其他城市。

【工作前景：曼徹斯特成為畢業生首選】

不少移民人士需要放棄在香港的高薪厚職，轉投英國職場繼續賺取收入以應付日常開銷。因此，移居城市的職位空缺多寡、新移民是否容易找到工作，以至薪酬水平，皆備受移英港人關注。

近日有英國媒體為移英人士，包括直接受俄羅斯及烏克蘭衝突影響的烏克蘭人，列出5個最容易找到工作的英國城市。

其中，多年來一直保持國際金融中心地位的倫敦當選第一位。雖然倫敦的就業市場競爭激烈，但是工作種類和職位數量也是最密集城市之一，薪酬水平也普遍較高，自問有實力的求職者可以一試。

至於排第2位的曼徹斯特，金融、數碼媒體、生物科技、法律等行業均發展蓬勃，被視為可提供最佳工作前景的英國城市，特別適合畢業生和年輕人。

而排名第3至第5位的城市，依次為愛丁堡、布里斯托爾、利茲，當地的資訊科技、通訊、護理等行業均需要大量人手。

【物價前瞻：英通脹30年高 料激化】

通脹升溫，直接影響移民後的生活使費。英國國家統計局近日公布，當地2月份消費物價指數(CPI)按年飆升6.2%，是1992年3月以來最高水平，不但高於1月錄得的5.5%，亦高於經濟學家預期的6%。英倫銀行預計，未來幾個月通脹率還會進一步上升。

英國通脹創下30年新高，原因是電力、燃料、食品、租金等成本急升。惟剔除能源和食品等波動較大的項目後，2月核心通脹率按年升5.2%，仍高於1月份的4.4%。

為了抑制物價大幅上漲，英倫銀行自2021年12月以來已3次加息，政策利率升至0.75厘，並預計未來數月進一步收緊現行的貨幣政策是適當的。同時，政府亦已加碼推出措施幫助受通脹嚴重影響的家庭，包括幫助支付電費和天然氣費用，藉以紓解民困。

【生活指數：謝菲爾德物價低 巨企進駐】

展望未來英國各區物業的投資潛力，英國物業代理Red Brick Property看好謝菲爾德。謝菲爾德的面積367.9平方公里，大概等於1/3個香港，人口超過60萬。

當地過去是英國北部重要的工業城市，以鋼鐵質量聞名，而經過時代變遷，現時不只專注工業發展，其他行業如教育、金融、法律、物流、電訊等亦已蓬勃發展，未來更是英國發展北部計劃中的一個重點地區。

此外，謝菲爾德的物價大概是倫敦的一半，生活指數亦低於曼徹斯特，樓價則在過去5年累升逾兩成，生活設施、校網、交通、購物等均一應俱全。其中，當地的謝菲爾德大學是世界有名的學府之一，每年學生及教職員人數達6.7萬人。豐富教育資源及大量的就業機會，令其成為移民及投資者首選城市之一。

【就業數據：英失業率跌 惟實際收入降】

英國國家統計局(ONS)數據顯示，當地去年11月至今年1月期間的就業情況繼續改善，失業率由2021年10月至12月的4.1%，回落至3.9%，為2020年1月來最低水平。與此同時，就業率按季升0.1個百分點至75.6%，但較疫情大流行前仍低一個百分點。

就業數據還顯示，2月份新增就業人口27.5萬，達到破紀錄的2,970萬人。而截至1月份的3個月內，扣除獎金的平均工資按年增長3.8%，計及獎金的平均工資升幅為4.8%，略高於市場預期。然而，經通脹因素調整後，工資水平下降了1%，為2014年以來的最大降幅。

分析預料，實際工資收入下降可能是英國消費者財務狀況出現逾30年來最嚴重緊縮的開始，原因是水電煤、食品、日用品等價格近期急漲，正為消費者財政帶來巨大壓力，而這情況亦在當地近月激化的通脹率中有所反映。

【治安水平：愛丁堡最安全 修咸頓居次】

犯罪率是置業的重要考慮因素。去年一項關於英國最危險城市的民調結果出爐，位列最危險城市的是威爾斯首府加的夫(Cardiff)，居民指當地持刀犯罪、謀殺、蓄意破壞、偷車等罪行不斷增加，有三成受訪者更透露即使白天在街上行走也會擔心自身安危。

倫敦的治安同樣不佳，在15個受訪英國城市中排名第14位，33%的倫敦居民親身經歷過罪案，包括搶劫、詐騙、暴力犯罪等，四成受訪民眾指如果居住在警署附近，會相對安心。住在治安不佳的城市使人在情緒上受到困擾，亦需要額外花費安裝閉路電視、警報器，又或在房屋周圍種植樹籬及購買護衞犬。六成受訪者表示，如非必要天黑後都不會出門，以免成為罪犯的目標。

另邊廂，蘇格蘭首府愛丁堡登上最安全城市首位，緊隨其後是修咸頓和謝菲爾德。在愛丁堡，只有不到10%的市民經歷過罪案，而修咸頓一半受訪居民說會向親友推薦住在這座城市。至於曼徹斯特和利物浦，分別位列第6和第9。