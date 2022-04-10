一手交投轉活　周末兩日錄28宗成交

全新盤部署開售，帶動一手市場整體氣氛，交投量增加。新盤市場周末兩日暫錄約28宗成交，按周增加5宗。當中，青衣上車新盤佔5宗，另有至少5宗大單位或特色戶透過招標售出。

●啟德的MONACO MARINE線上展覽廳2日錄10萬人瀏覽

大型新盤蓄勢待發，會德豐地產旗下的啟德的MONACO MARINE繼日前上載樓書，並推出360°線上展覽廳，讓準買家於網上瀏覽展銷廳的每個區域及示範單位。發展商表示，線上展覽廳於短短2日已累積逾10萬人觀賞， 而網上預約參觀登記亦有逾8,000人登記。

項目的展覽廳及示範單位已準備就緒開放予準買家參觀，該展覽廳以摩納哥及超級遊艇為設計主題，更設有蒙地卡羅特色的賭場玩樂、F1賽車模擬遊戲及兒童玩樂空間，讓準買家體驗摩納哥式的度假生活。而該公司常務董事黃光耀更率先到展覽廳現場試玩幸運大輪盤，老虎機等遊戲，親身介紹場內特別的「打卡」位置，化身嚮導帶領大家感受摩納哥式的奢華度假。

●西南九龍維港滙系列項目再沽2伙

●西半山大學閣三房大戶招標5,880萬沽

華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，最近透過招標以5,880萬元沽出1伙三套房單位。上述為第1座2樓B室，實用面積1,584方呎，設私人升降機大堂，呎價約37,121元。

●屯門OMA by the Sea周末連沽3伙 吸金2,608萬

另包括第2座5樓C2室，實用面積603方呎，以881.7萬元成交，呎價約14,622元。同時，項目的第1座5樓B2室，實用面積619方呎，成交價為818.3萬元，呎價約13,220元。

●青衣薈藍周末沽5伙 套現2,898.4萬

●旺角利奧坊‧曦岸沽出2伙 涉及約1,864萬

●元朗站The YOHO Hub三房售1,127萬元

●西南九龍匯璽II四房3,468萬重新招標沽出

新鴻基地產旗下西南九龍匯璽II新近錄得今年首宗成交，項目的第5A座16樓B室，實用面積1,234方呎，採四房間隔，透過招標以3,468萬元沽出，呎價約28,104元。據悉，新買家採用90日付款計劃入市。資料顯示，該單位原本於2018年8月以3,174.71萬元沽出，惟交易於2021年8月16日終止，現時重新售出，成交價較當年高約293.3萬元或逾9%。

●元朗PARK YOHO Venezia連天台戶招標售2,048萬元

新鴻基地產發展的元朗PARK YOHO Venezia，新近以招標形式售出連天台戶。該單位為2A座18樓B室，實用面積1,045方呎，採三房連儲物室間隔，客飯廳外連60方呎平台，屋內設樓梯接連628方呎天台，以2,048萬元成交，呎價約19,598元。

●屯門御海灣II兩房售906.7萬元

新鴻基地產屯門御海灣II最新以906.7萬元售出1座22樓G室，實用面積437方呎，兩房間隔，呎價約20,748元。

●馬鞍山泓碧四房連天台戶招標售2,500萬元

●長沙灣The Campton本月開齋 兩房呎價約22,413元

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，周日(10日)錄得本月首宗成交。項目的30樓G室，實用面積511方呎，兩房間隔，以1,145.3萬元成交，呎價約22,413元。

●馬鞍山Silversands兩房以1,066萬元沽

信和置業旗下馬鞍山Silversands，新近錄得5A座6樓B室的成交，單位實用面積449方呎，採兩房間隔，成交價為1,066.45萬元，呎價約23,752元。

●白石角嘉熙三房售1,315.9萬元

●藍田港鐵站KOKO HILLS連天台戶售1,122.6萬元

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS新近以1,122.6萬元售出連天台特色單位。該單位為5座25樓D室，實用面積465方呎，採兩房間隔，設開放式廚房及連217方呎天台，呎價約24,142元。

●屯門NAPA三房單位以1,060萬元沽

會德豐地產旗下屯門NAPA，最近透過招標售出第6座5樓B室，為實用面積839方呎的三房連儲物室單位，成交價1,060萬元，呎價約12,634元。

●白石角海日灣II兩房1,274.4萬沽

大埔白石角海日灣II新近以1,274.4萬元售出連花園特色單位。上述為第5座地下G室，實用面積679方呎，連935方呎花園，採兩房連儲物室間隔，呎價約18,769元。

●大圍站柏傲莊III累計錄得183宗交易告吹個案

據一手住宅資訊網資料，該項目第8A座39樓C室，實用面積822方呎，採三房連儲物室間隔，原於去年6月20日以2,165.9萬元售出，呎價約26,349元，但交易已經終止。資料顯示，該盤自公布拆卸重建後，至今已共錄183宗終止買賣個案，佔項目原先已售845伙約21.5%，而相關取消交易單位涉銷售總額逾29.1億元。