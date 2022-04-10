內地倡「建設全國統一大市場」　制度須統一及反壟斷

內媒報道，國務院周日(10日)發布「關於加快建設全國統一大市場的意見」，內容指出，要加快建立全國統一的市場制度規則，打破地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍暢通流動，以建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，達到高質量、可持續性的發展。意見還多次提到，要「強化反壟斷」、「查處不正當競爭行為」。

意見還提到，要在產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用方面，強化市場基礎制度的規則統一，並透過建設現代流通網絡、完善市場訊息交互、升級交易平台等，推進市場設施的高標準聯通。

要發展統一的資本市場，並加大監管力度，堅持堅持金融服務實體經濟。意見提出，要破除地方保護和區域壁壘，不搞「小而全」的自我小循環，更不能以「內循環」的名義搞地區封鎖。

意見最後表示，在探索研究全國統一大市場建設中，要優先推進區域協作，譬如鼓勵京津冀、長三角、粵港澳大灣區以及成渝地區雙城經濟圈、長江中游城市群等區域，優先展開區域市場一體化建設工作，同時，各地區各部門要根據職責分工，對妨礙全國統一大市場建設的情況展開自查清理。