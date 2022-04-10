【內房仍堪憂】百強房企季績近「腰斬」

雖然內地政府已表態會支持房地產市場，多地樓市政策更先後迎來鬆綁，但房企銷售復甦進程需時，資金回籠壓力仍具挑戰。數據顯示，今年首季百強房企整體業績按年大跌47%，其中逾八成房企累計業績均見下滑，開局表現可謂慘淡。當中，上月百強房企銷售操盤金額為僅5,115.4億元人民幣(下同)，按年急插52.7%，是今年以來最大的單月跌幅。

疫情反覆，加上行業信心不足，拖累市場表現持續低走。房地產研究機構克而瑞數據顯示，上月百強房企銷售金額按月增長27.4%，但增幅明顯低於往年同期。當中近四成企業單月業績較2月收縮，甚至有兩成房企降幅大於30%。雖然有部分房企推出一些營銷活動，但是讓利方式上仍然是折扣、特價樓和全民營銷賺佣金等。

該機構表示，上月包括北京、上海、廣州、深圳在內30個監測城市的新建商品住宅成交面積，為1,681萬方米，按月上漲48%，但按年仍跌47%。首季累計，有關城市的成交面積更是按年下跌42%，較今年首兩個月降幅擴大3個百分點。此外，庫存消化周期普遍按月上升，當中長春、大連、東莞、青島、鄭州及武漢等庫存消化周期已超過兩年。

另方面，內地樓市政策鬆綁力度增加，除了降低首期比例及房貸利率，部分城市更逐步放寬已實施數年的限購及限售令，務求盡快激活市場需求。自鄭州、哈爾濱、福州率先鬆綁限貸、限售、限購等政策之後，秦皇島本月初宣布廢止包括限購政策在內的調控文件，理由是有關文件「已經不適應當前秦皇島市房地產市場發展形勢」。隨後浙江衢州市取消戶籍買樓及企業買樓的限制，同時取消住房網簽向部門進行備案後5年內不得轉讓的規定，為今年首個同時放鬆「兩限」的城市。

多個地方政府撤辣救市下，克而瑞認為，第二季將迎來市場底部，屆時成交或將築底企穩，按年跌幅也將收窄，惟各地樓市或將加劇分化。一、二線城市或在4、5月回穩，當中一線城市的市場需求及購買力最為堅挺，意味將率先企穩；二線城市的市場需求相對充裕，但居民購買力有所透支，樓市或將輪動企穩。至於三、四線城市需較長時間回穩，較強三線城市樓市或將在下半年乃至年底才能穩住，較弱三、四線城市樓市或繼續調整。

中原地產首席市場分析師張大偉向內媒表示，貸款難雖已全面緩解，但因為疫情及熱點城市的信貸政策依然嚴格等因素，樓市的整體熱度上升非常緩慢，更強調銷售回暖才是打破房企資金流危機的關鍵。