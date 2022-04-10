【有備無患】人民銀行擬設基金「防險保駕」

隨着中國房地產市場景氣持續低迷，今年來財政及金融風險交織，更日益蔓延至內地銀行等行業，中國人民銀行為應對重大金融風險，宣布起草金融穩定法，甚至首次倡設金融穩定保障基金，引起市場廣泛關注。分析認為，該基金背後透露着重要政策信號，或將降低市場的風險溢價，為今年內地穩增長、加槓桿「保駕護航」，同時削弱市場對人行「最後貸款人」的依賴。

金融穩定保障基金為發達經濟體構築金融安全網的常見工具。面對中外環境不明朗因素增加，中國銀行保險監督管理委員會新聞發言人早前提出，必需未雨綢繆做好化解風險的資源儲備，並借鑑國際經驗，建立具內地特色的金融穩定保障體系。

今次金融穩定保障基金的誕生，與房地產債務息息相關。從外界評估，去年房地產直接貢獻整體國內生產總值(GDP)約6.8%，若加上建築業更升到13.8%，若連同房地產相關銷售等服務業可能高踞近三成之多，一旦房企債務泡沫破滅，金融衝擊牽連廣且遠。業內人士直言，該基金主力針對跨行業的金融風險處置，如地方債務違約、大型房企破產及銀行危機等，相信基金將於9月底前如期完成籌資。

為防範風險，新基金會由國家金融穩定發展統籌協調機制統籌管理。據金融穩定法草案徵求意見稿，該基金的資金來源主要是金融機構和金融基礎設施等市場主體繳納的資金，及國務院規定的其他資金。在必要時，人行再貸款等公共資金亦可提供流動資金支持。對此，人行有關部門負責人指，應對和處置重大金融風險的成本由金融行業自身承擔，符合金融風險處置盡量避免或減少公共資金使用的理念。

至於損害金融系統的事件如何適時啟用基金，金融穩定法草案表明，首先會要求被處置機構自救化險，同時調動市場化資金參與被處置機構的併購重組；若危及區域穩定且用盡市場化手段仍難以化解風險，可依法動用地方公共資源；若重大金融風險危及金融穩定，將按規定使用金融穩定保障基金，意味該基金在「不得不出動」的最後關頭才會發揮作用。

回顧歷史，歐洲在推出穩定基金後，無論是歐元區還是接受救助的國家，政府槓桿率都經歷「先升後跌」的過程，反映經濟體可利用穩定基金創造的金融環境加槓桿穩經濟，最終走出困境。

俄烏戰事對內地金融市場的穩定性不容忽視，故上月傳出內地監管部門已要求至少兩間國有大型保險企業，盤點和審查俄烏業務和投資，並提供專案報告。據悉，相關報告還需涵蓋評估國際制裁的影響以及擬定應急計劃。

法國外貿銀行亦相信，內銀受企業違約的影響有限。大型銀行應對各種衝擊的防禦仍較強，料銀行淨息差持續縮窄，加上財政和貨幣刺激措施的配合下，可望支持銀行貸款增長。