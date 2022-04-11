東方日報B1：華3指標不濟　望救市脫危

繼上海封城後，近日廣州也深化抗疫措施，續惹來國際關注，除有國家撤離人員外，人民銀行調查統計司前司長盛松成亦憂慮疫情衝擊內地經濟恐變長期化。正值本周起內地陸續公布數據，包括3月份通脹、外貿及首季經濟表現，外界急不及待從各方渠道推測實際經濟底蘊，如工業代表鋼鐵；反映民眾閒錢消費的出遊活動；新股金融活躍度預示企業投資能力等。不過，結論是可能短期內會出現滯脹，預期中央出招救市如箭在弦。

【鋼鐵：抗疫礙產量 成本壓不下 預示滯脹來】

中國鋼鐵工業作為經濟成長重中之重的基礎產業，一直被視為領先經濟的「非傳統指標」。近期在中央實施多個城市的抗疫封鎖措施下，不得不面對鋼鐵、水泥產量下滑，不但反映房屋銷情尚未脫離寒冬期，更預示經濟恐快速惡化。國際評級機構惠譽指，疫情促使鋼鐵生產受干擾，即使不少鋼企已自覺控制鋼鐵供應量，冀保持鋼價穩定，但估計原材料等成本攀升趨勢短期難解，意味內地經濟有滯脹危機。

縱使有官媒料基建勢是今年經濟增長的最重要支撐，意味鋼鐵供需回暖在即，馬鋼估計，能源、機械、汽車等行業鋼材需求將保持增長，但佔比更重的建築、貨櫃、五金製品、鋼木家具等鋼材需求下降，馬鋼尤其提到房地產行業受「房住不炒」等政策因素影響，仍面臨下行壓力，房屋建設等領域的鋼鐵需求出現階段性下跌，導致內地鋼材整體消費量下滑。

據冶金規劃院預測，今年內地鋼材需求總量保持平穩或略有下降，而馬鋼今年產能計劃也傾向穩定，擬生產1,853萬噸生鐵、2,097萬噸粗鋼、2,090萬噸鋼材，與去年的1,823萬噸、2,097萬噸及2,045萬噸實際產量相差不大。

從上述可見，「另類指標」鋼鐵已顯示內地經濟由去年第四季起開始下滑，到了今年3月下旬因多地疫情散發，部分地區鋼鐵業開工受限，疊加原材料和產品物流成本上升，拖慢鋼廠生產。中國物流與採購聯合會最新公布的3月鋼鐵採購經理指數(PMI)降至44.3，不但按月挫3個百分點，更連跌兩個月，進一步遠離50的盛衰分界線。因資金及部分地區疫情管控等影響，造成市場需求釋放有限，鋼鐵產品銷售環節也受牽連。

惟鋼廠成本壓力一時難降，該機構續指，目前部分涉及長流程的企業已陷入盈虧邊緣，原材料成本高企恐累鋼廠利潤壓縮，甚至虧損，企業的生產意願或受挫。

惠譽提及，鋼鐵需求主要動力來自建築活動，今年首兩個月卻表現疲弱，主要基於農曆新年假期的季節性因素；隨後內地為抑制疫情而實施封鎖，疊加房地產市場委靡不振，令建築活動疲態加劇。負責生產全國鋼鐵總量近15%的唐山市自3月20日來處封鎖狀態，據其預計，此次封鎖截至3月24日止或導致每日鋼鐵產量損失3萬至3.5萬噸。因應封鎖限制，客戶鋼鐵產品收貨期及鋼鐵廠的原材料收貨期均延長；若繼續封鎖，或令產量損失再擴大。

雖然惠譽相信疫情對鋼價影響較小，但由於當前國際地緣政治局勢緊張及內地實施減碳排放等措施，今年鐵礦石和煤炭等原材料成本料持續高企，意味高鋼價走勢難下，對鋼鐵企業仍將造成利潤壓力。這恐怕是內地經濟「縮影」，物價升溫的滯脹環境下，影響民眾的消費力。

【出遊：花錢謹慎 旅業重災 復甦進程今年勢受考驗】

儘管中國文化和旅遊部上月底提出10大舉措促進旅遊業恢復發展，但國際評級機構惠譽指，由於疫情反彈導致各地實施出行限制措施，自2021年中期以來，內地旅遊業的復甦步伐已放緩，憂慮今年仍難擺脫波動格局。

去年已是途牛在美上市以來虧損最少的一年，8年來該企累蝕75億元，因其業務主攻「出境遊」，收入結構較集中相關旅遊產品，意味疫情下生意陷困，更難翻身。該企預期，疫情的負面影響仍將持續，今年首季或實現淨收入3,480萬至4,250萬元，按年跌45至55%。

攜程即使在住宿預訂、交通票務、旅遊度假、商旅管理4大業務形成規模，但去年業績同樣繼續「見紅」，縱使全年淨虧損按年收窄逾八成至5.5億元，惟單計去年第四季按年由盈轉虧，錄得淨虧損8.34億元。

同程旅行在業績報告中表示，去年第四季本來就是旅遊淡季，再加上市場受疫情困擾帶來巨大壓力，需求自去年10月初節日假期後已大幅下滑，反映OTA股份早已陷入寒冬。

更甚是，今年內地旅遊行業的復甦進程可能維持疲弱。惠譽認為，政府的防疫政策在很大程度上決定了該行業的復甦路徑，而疫情的蔓延或會繼續制約旅遊活動，拖累內地經濟復甦步伐。隨着人們的旅遊偏好轉向諸如主題樂園等短途、高品質度假及家庭出行活動。相比之下，通常以非本地遊客為目標群體的旅遊景區行業恢復速度較慢。由於旅遊目的地受出行限制影響更大，景區遊面臨更大的波動，意味旅遊業復常仍處不均衡狀態。

【籌資：滬深IPO受礙 涉600億 企業投資短時間難復原】

今年首季雙雙躋身全球首次公開招股(IPO)最大集資地三甲寶座的上海及深圳證券交易所，面對疫情「封城」難關當前亦無計可施。

根據內媒估計，在盡職調查及訊息收集遭受阻礙的情況下，多家中資公司已被迫暫停或減慢在滬、深兩市的上市計劃，恐牽涉到600億元集資大計「凍過水」。這亦預示企業投資能力將會被削弱，減慢經濟復甦的速度。

據內媒統計，在3月21日至29日的短短9天期間，滬深交易所就陸續有71個IPO項目宣布進入中止審查狀態，其中滬市科創板、深市創業板分別有15個及56個。若計及終止審查的情況，則叫停共84個狀態異常的IPO企業，涉及募資總額約600億元。

除了上市申請文件記載的財務資料已過有效期而需補交財報資料外，不難發現科創板及創業板IPO中止審查項目披露的原因，普遍為發行人及其中介保薦機構因受疫情影響，無法在規定時限內完成盡職調查、回覆審核詢問等工作。即使大多企業相信，申請中止預計不會對整體IPO進程帶來重大影響，但疫情反覆下的IPO緩慢節奏始終存在不可預測性。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽早前坦言，部分計劃上市企業的業務和IPO進程受到波及，疫情等影響經濟復甦的因素仍然存在。隨着IPO申請人延遲上市，IPO活動可能會進一步放緩。此外，有券商人士提醒，一旦企業未有做好充分準備，甚至有可能錯過上市時機。