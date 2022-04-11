港股黑期低水過百點　紐油跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.76；港匯見7.839；離岸人民幣(CNH)報6.3708；美元兌日圓處124.38；歐元報1.089，英鎊報1.3037。金價處1,946.51美元。布油報102.12美元，紐油跌逾1%，處96.9美元。比特幣報4.23萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水過百點。

●道指上周五(8日)收報34,721點，升137點或0.4%；標指收報4,488點，跌11點或0.27%；納指收報13,711點，跌186點或1.34%。

●港股ADR指數上周五全日偏軟，按比例計算，收報21,792點，跌79點或0.37%。

●即月恒生指數夜期上周五收報21,877點，跌53點，高水5點，成交11,945張。

●高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，聯儲局恐需加息至4厘以上水平，才能為過熱的美國經濟降溫。

●德國政府宣布，將向受烏克蘭衝突影響的公司提供一攬子資金援助。該計劃提供1,000億歐元「用於向公司授予德國復興信貸銀行(KfW)的短期信貸額度」。

●歐洲央行管理委員會成員Yannis Stournaras引用了歐洲央行前行長德拉吉在對抗危機期間的一句名言，稱將「不惜一切代價」阻止通脹持續地過熱。

●外媒報道，斯里蘭卡央行將基準利率從7.5厘，大幅上調至14.5厘，遠高於市場預期加息1厘。央行表示通脹會進一步上揚，市場料可能會飆至20%左右。

●紐約5月期油上周五收報每桶98.26美元，升2.23美元或2.32%，全周計累跌1.02%；布蘭特6月期油收報每桶102.78美元，升2.2美元或2.19%，全周計累跌1.54%。

●俄羅斯央行上周五發布公告稱，今年3月9日之前已經開立外幣帳戶或存款的公民，如果還沒有使用完提取現金的額度，則從4月11日起，不僅可以領取美元現金，還可以領取歐元，但在9月9日之前總提款限額仍為1萬美元或等值的歐元。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,945.6美元，升0.4%，全周計累升1.38%。

●英國富時100指數上周五收報7,669點，升117點或1.56%；法國CAC指數收報6,548點，升86點或1.34%；德國DAX指數收報14,283點，升205點或1.46%。

●外媒報道，經濟學家再次上調了對美國通脹的預測，並下調了對一直到2023年大部分時間段的經濟增長預期，凸顯出在聯儲局試圖遏制數十年來最快的物價上漲之際，經濟前景面臨的風險愈來愈大。

●港府：短期將重啟綠債發行，保底息加至2.5厘。

●內地問答平台知乎在港雙重上市，入場費5,232港元。