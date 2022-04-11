周樂樂：穩經濟政策將密集推出　關注國策受益行業

過去一周，滬深兩市主要指數僅上證50上漲，最弱的科創50、創業板分別跌7.67%、4.71%。申万一級行業中，12個行業漲、19個行業下跌，其中，最強的前五行業是房地產、建築材料、建築裝飾、鋼鐵與銀行，最弱前五是電力設備、電子、國防軍工、農林牧漁與醫藥生物。數據上看，市場整體偏弱，行業走勢分化明顯，市場追逐穩經濟政策受益彈性大的行業，地產與基建產業鏈最為明顯；而市場持續流出熱門的成長板塊，高估值與行業補貼。

市場消息方面，國內地區性疫情反复，經濟最活躍的環渤海地區、珠三角地區與長三角地區都受到較大衝擊。就目前看，國家動態清零的政策短期不會改變，更不會貿然完成開放。加上，國際能源成本與原材料成本高企。預計國內二季度經濟下行壓力較大，認為為了保5.5%的經濟增長目標，國內央行降準降息降息將是大概率事件，國家也將陸續更多穩經濟與市場的措施，以及對之前挫傷實體經濟發展與市場信心的監管政策進行糾偏。4月7日李克強總理在主持召開的經濟形勢專家和企業家座談會上強調「當前國際國內環境有些突發因素超出預期，經濟運行面臨更大不確定性和挑戰，政策舉措要靠前發力，適時加力，並研究新預案」。4月6日召開的國務院常務會議指出「要適時靈活運用多種貨幣政策工具，更好發揮總量和結構雙重功能，加大對實體經濟的支持」。從國家高級別的會議內容看，認為穩經濟政策將進入密集落地窗口期。

外圍消息看，目前俄烏衝突因歐美介入而並沒有明顯紓緩，但是因歐盟與美國在針對俄羅斯制裁的措施上存在重大分歧，有助於俄烏談判達成停戰。從風險資產價格企穩回升與大宗商品定價恢復，認為俄烏衝突對金融市場重大衝擊將接近尾聲。同時，市場所擔心高通脹導致經濟陷入滯漲的憂慮有望減輕。最近各國陸續取消疫情限制措施恢復投資生產回補缺口，有助於降低通脹預期，同時，疫情后可能出現的實體經濟強勁復甦也將為美聯儲收緊貨幣政策、通脹等不利因素托底。外圍這些因素有利於國際資本市場好轉。

後市展望，預計市場將以寬幅震盪整固為主，可以把握好國策受益彈性較大的行業。配置上，穩經濟見效快與支撐力強的房地產、基建產業鏈有望繼續走出獨立強勢行情，同時，政策扶持力度將增加的疫情受損行業有望估值修復，如：酒旅、餐飲、影視傳媒等

勝利證券副首席運營官 周樂樂