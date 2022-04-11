陳政深：宏觀因素不利港股

港股進入上落市格局，恒生指數上周全周跌167點，下方20天線即21,400點附近似有不俗支持，上方50天線即22,600點亦不易突破，中線形態上，屬反彈浪之高位整固。

然而，大市後向仍未明朗，上周五縱尾市反彈，但動力主要來自內房和物管股，以及部分早前超跌之股份，科技股及在港第二上市的中概股走勢仍然甚差。

宏觀因素上，美國聯儲局釋放出來的貨幣政策展望愈來愈「鷹」，這本身已足以令資金流出本港。聯儲局之所以有此取態，反映的正是通脹失控風險愈趨熾熱，這亦有機會進一步損及供應鏈，以至影響企業盈利。

此外，內地為控制疫情而推行的封控措施，或令經濟面臨較大挑戰。據券商估算，目前受封控影響的人口，佔中國國內生產總值(GDP)的20%，全年經濟增長能否達政府5.5%的目標仍有變數，港股後向未必有太大動力往上。

集團主要從事家品零售，其店舖以「日本城」、「日本之家」、「123 by ELLA」、「多來買」及「生活提案」品牌營運，截至去年10月底止，集團在香港、新加坡、澳門、馬來西亞、澳洲及東南亞國家共有385間店舖。

新一期消費券上周啟用，國際家居零售旗下日本城亦有就此推出優惠，給予使用3個電子平台的客戶折扣，而客戶購買現金券亦有折扣。

隨着疫情紓緩，零售市場氣氛可望持續改善，這對零售股應有一定利好作用。在此之前，零售股已見炒起，近日普遍處於整固階段。

走勢上，該股上月中曾下試2.3元的水平，其後隨大市反彈，並嘗試在2.6至2.7元的平台區覓得支持，其上方首個阻力為2.85元的前雙頂，若可突破，應有條件上望3.25元的高位，現價具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)