潘梓生：金價下行壓力逐步增強

俄烏戰爭雖然仍未平息，但隨着戰況在烏克蘭劇烈抵抗後，戰況陷入膠着，大眾關注度也逐漸減低。大宗商品價格同樣也見回落，油價隨着美國大量釋放原油儲備，回落至每桶100美元以下，小麥價格同樣也從高位急回。

地緣政治緊張開始消退，金價也從近期每安士2,080美元高位回落至1,930美元附近，從高位計一度跌近一成。

近兩周金價於1,920至1,950美元之間窄幅整固，但支持金價的理由似乎逐步消退，可能令金價出現更深度的調整。除了地緣政治風險慢慢減低，近期聯儲局繼續「鷹」派的立場延續，加息預期提升，縮表在即等貨幣政策不斷推前及進取，均是利淡金價的因素。

另外，大宗商品特別是油價大幅回落，令長期及短期的通脹預期均從高位回落，相反債息繼續因貨幣政策預期而上升，同樣都是利淡金價的理由。

值得留意是，以往與金價息息相關的10年期美國實質利率近期已從低位回升，並突破自疫情以來於低位整固的格局，對金價來講應是重大的利淡因素。

故此，若金價再度失守1,910美元，後市可能先行調整至1,850美元才見較大支持。現時美股市況仍處不穩階段，若風險市場波動性繼續降低，相信屆時金價將出現一定程度的急跌。

獨立市場分析師 潘梓生