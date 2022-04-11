港股挫逾600點　科技股領跌　汽車股沽壓重

港股跟隨內地A股跌幅擴大，恒生指數挫逾600點，跌至21,200點水平。國企指數跌260點；科技指數跌200點或超過4%，主板成交400億港元。

科技股領跌，舜宇光學挫逾9%，至105.8元的近兩年新低；瑞聲科技亦跌4.5%。美團跌5.3%；小米集團跌4.7%；阿里巴巴跌4.3%；網易跌3.6%；騰訊跌3%；京東集團跌1.8%。另外，嗶哩嗶哩及快手挫12%及6.2%。

金融股跟隨大市向下，中國平安及招商銀行挫5%及3.3%，合力拖低大市。香港交易所跌2%；滙豐控股跌0.6%；工、中、建三大內銀股跌0.4%至0.6%。

3月內地乘用車零售157.9萬輛，按年下降10.5%。汽車股被拋售，龍頭股吉利汽車及比亞迪股份挫7.3%及5.6%。長城汽車瀉近12%；廣汽集團跌3.6%。三大「汽車新勢力」理想、小鵬及蔚來跌幅介乎5.7%至8.1%。

【09:20】港股向下 美團挫4% 滙豐偏軟

港股開市偏軟，恒生指數跌183點或0.84%，報21,688點；國企指數低開69點或0.93%，報7,420點；科技指數跌57點或1.29%，報4,365點。

大型科網股受壓，百度跌5.4%；美團跌4%；騰訊及阿里巴巴跌近1%；小米集團跌0.7%；京東集團跌0.6%。

金融股合力拖低大市，香港交易所跌1.2%；滙豐控股跌0.6%；友邦保險跌0.4%；建設銀行及中國平安跌0.1%。