中國經濟：3月通脹升至1.5%　PPI按年升8.3%

國家統計局公布，中國3月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升1.5%，預期升1.4%，前值升0.9%。

期內，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升8.3%，預期升8.1%，前值升8.8%。

3月份，受內地疫情擴散和國際大宗商品價格上漲等因素影響，CPI按月持平，按年漲幅有所擴大。PPI按月上漲，按年升幅則繼續回落。

國家統計局指，今年首3個月平均，CPI按年上漲1.1%。單計3月份，食品價格按年下降1.5%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.7%，服務價格上漲1.1%。食品菸酒類價格按年下降0.3%，影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，畜肉類價格下降24.8%，影響CPI下降約0.99個百分點，其中豬肉價格下降41.4%，影響CPI下降約0.83個百分點。

至於PPI，生產資料價格上漲10.7%，影響PPI上漲約8.08個百分點。其中，採掘工業價格上漲38%，原材料工業價格上漲16.7%，加工工業價格上漲5.7%。生活資料價格上漲0.9%，影響PPI上漲約0.21個百分點。