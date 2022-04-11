李偉傑：德視佳去年盈利倍升　今年多線擴業務驅動新增長

德視佳去年期內總收益6.329億元，按年增加33.6%，毛利增加46%至3.125億元，經調整毛利率提升至約50.1%，按年增加4.9%，稅後淨利1.324億元，按年增長106%。除了盈利增長動力強勁外，亦樂見集團與股東分享成果，董事會建議末期息派每股0.09923元，派息比率由早前的15%增至25%。

再細分收入市場貢獻，德國收入達4.04億元，按年升32.6%；中國收入達1.49億元，按年增37.8%；丹麥收入7,989萬元，按年增加31.1%，反映各地區市場均同步增長，同時亦有效將業務分布不同各地，擴大市場份額及收入來源。

集團主要收入來源分別是晶體置換手術和後房型人工晶體(ICL)植入術，其中晶體置換手術(包括單焦點及三焦點晶體置換手術)去年收益約3.238億元，按年增加42.4%，總收益佔超過一半至51.2%，按年增長3.2%，成為收益與利潤高速增長的引擎。另外，後房型人工晶體植入術業務增長速度進一步加快，收益按年增加約30.9%至8,940萬元，佔期內收益約14.1%，是未來增長點。

除內部增長外，集團積極進行併購戰略，擴充業務至具有發展潛力的市場。根據早前公告，集團於今年1月策略性收購英國視力矯正服務商London Vision Clinic全部股權，收購企業可加快業務擴張效率，加大醫療網絡、硬件，以及技術人才可馬上與企業帶來協同效應。

此外，London Vision Clinic創辦人Dan Zoltan Reinstein教授是激光手術領域頂級專家之一，開創並引進PRESBYOND激光融合矯視手術，專為年滿40歲並已患有老花眼的患者而設計的治療方法，與德視佳的三焦點晶體置換手術形成完美互補，透過此次收購有利拓展倫敦市場外，更進一步擴展發展版圖及眼科醫療科技領導地位，樂見未來有機會放下老花眼鏡，且40歲以上人士普遍具有較高消費能力，料可推升銷售及毛利收益。

集團加快中國與歐洲業務擴張，在內地重慶與成都新增2間診所，而北京和上海均分別選址開設衛星診所，即不設手術室的資訊中心，提供檢查和非手術治療服務，如有需要患者準備安排到就近手術中心接受手術。另外，於德國威斯巴登新診所進行建築工程，預計集團可將卓越的治療模式，複製到新開拓市場。

集團可說是「禾稈冚珍珠」，去年盈利增長倍增，淨利金額傲視板塊中其他同業，但市盈率卻又不足35倍，屬吸引水平，市值約22.33億元，在業績及成交額推動的利好支持下，短期目標可先看2月中高位8.80元，突破後有望挑戰250天平均線10.3元附近水平，中長期以進入深港通50億市場以上為目標。

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)