【高盛推介】美團連跌失守150元 資金趁低吸納
2022年04月11日 10:26
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(11日)早段繼續下跌，最低見148.4港元，為過去一周低位。現報149.8元，跌約4.3%，目前為連續第4日下跌，累計跌逾10%。有報道指網傳內地多家大型網企進行大規模裁員而引發輿論熱議，美團受訪表示目前員工數量和業務發展情況總體穩定，對未來發展充滿信心。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極趁低吸納好倉，上周三(6日)至上周五(8日)皆錄得資金流入，合共約3,860萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。
淡倉方面，上周五部署熊證的資金沽出遠收回價產品，並見有部分轉倉至166元以下收回價的近熊。
觀察港股通資金流向，可見上周三港股通假期後重啟，北水繼續買入美團，上周三至上周五共錄得約15.3億元資金淨買入。
美團購29782，行使價178.98元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.4倍，熱門、行使價150至180元間、街貨低於20%產品中，槓桿最高。
美團購11639，行使價168.98元，2022年9月02日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。
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