【高盛推介】美國即將公布通脹數據 部署美股指數產品
2022年04月11日 11:16
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國將於本周二(12日)公布3月份通脹數據，市場預期將達8.4%，繼上月再創逾40年新高。此外，若將烏俄衝突的影響計算在內，市場料將有機會比預期通脹水平更高，或有機會進一步強化市場對聯儲局快速縮表的預期。而據早前公布的聯儲局議息會議記錄顯示，多數委員同意每個月縮減資產負債表上限增至950億美元。美指上周五(8日)個別發展，納指跌204點或1.4%，道指則升138點或0.4%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金轉向吸納指好倉，上周四(7日)及上周五共錄得約50萬港元資金流入。淡倉雖於近日獲資金沽出，但過去5個交易日計則共錄得約100萬元資金流入。
道指方面，上周五見淡倉獲資金轉向流入，有約50萬元。
納指購10339，行使價16,000點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，行使價16,000點以下產品中，槓桿最高。
道指購10372，行使價36,050點，2022年9月16日到期，實際槓桿11倍，行使價32,000至37,000點間產品中，槓桿最高。
納指沽10373，行使價11,405點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。
道指沽10359，行使價32,380點，2022年6月17日到期，實際槓桿12.6倍，高槓桿。
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