歐盟擬棄用俄國油氣　或重新評估可再生能源政策

外媒報道，歐盟在尋求俄羅斯石油和天然氣替代品的同時，可能會重新評估可再生能源政策，制定更具野心的目標。

歐盟負責氣候政策的執委會副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)表示，歐盟預計在未來幾周內完成「Repower EU」初步行動，作為其中一部份，希望加速能源轉型，並可能會重新評估目標，代表2030年可再生能源的比例將更高。根據現有計劃，歐盟預計到2030年將可再升能源佔比提高到消費總額的40%。

蒂默曼斯補充，相關計劃核心是長期戰略關係，從液化天然氣(LNG)開始，然後迅速轉向可再生能源，尤其是氫氣。他又提到，埃及將從地中海沿岸的LNG接收站再出口以色列天然氣，將有助歐盟實現天然氣進口的多樣化。若歐洲能在該地區獲得其他液化天然氣供應，這可能是一個好方法。

自2月俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟執委會提議歐洲今年將俄羅斯天然氣進口量減少2/3，並正在擬議到2027年逐步淘汰俄羅斯天然氣的計劃。歐盟執委會預計再5月提出「Repower EU」計劃，以解決歐盟退出俄羅斯化石燃料的問題。