黃詠欣：退休人士如何做按揭套現？

上月股市波動，恒指一度跌至萬八點水平，引用「股神」巴菲特名句「別人恐懼我貪婪」，有客戶就認為這是入市良機，但彈藥不足，需尋求協助以樓按套現，希望取得更多資金入市撈底。這名客戶是全職家庭主婦，沒有收入，而且已達65歲退休之齡，她持有一個沒有按揭的現契自住物業，是否可行呢？

按一般情況，客戶已退休沒有入息，如要以現契物業套現，行內簡稱是「資產審批」按揭，按揭成數最高可達40%。不過，如客戶只有一層現契物業，沒有其他資產或現金，普遍銀行都只願意批出25%樓按，如客戶想要套現更多資金，需有其他的資產證明。

綜合不同銀行的要求，客戶要做到以下3項中的其中一項，才可獲批出最高40%按揭。第一，有多於15%物業價值的資產，資產的定義包括現金、股票、基金、所持保險的現金價值等；第二，有足夠兩年供款的資金；第三，有足夠支持40%按揭供款的租金收入。

另外，由於客戶已屆退休年齡，多數銀行計算按揭年期時，皆是以75減年齡，最後我們為客戶爭取到銀行可以80減年齡去計算，並成功批出15年按揭，成數40%，貸款額約500萬元，息率是銀行同業拆息(H)加1.3厘，更有1%現金回贈。整個批核時間約一個月，雖然股市由低位回升了一點，但客戶認為仍是入市時機。

有意作「資產審批」按揭的人士，要留意上述3項的資金證明要求，都需要較多的文件整理步驟及要配合按揭年期，去計算出哪一項較配合客戶自身情況，建議找專業人士協助，可令按揭流程更簡單及順利。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣