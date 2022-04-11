道期跌百點 比特幣企4.2萬美元
2022年04月11日 16:11
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●美匯指數報99.81；港匯見7.8382；離岸人民幣(CNH)報6.3805；美元兌日圓報125.19；歐元企1.0916，英鎊處1.3031。金價報1,946美元。布油報100.91美元，紐油報96.31美元。比特幣企4.2萬美元水平。道指期貨跌近百點。
●市後關注點
21:30 聯邦公開市場委員會（FOMC）成員亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克講話
●恒生指數全日收報21,208點，跌663點或3.03%。國企指數收報7,208點，跌281點或3.76%；科技指收報4,191點，跌231點或5.24%。主板成交1,222億港元。https://bit.ly/3E7OE5S
-瑞銀降京東健康目標價至70元。
-蔚來部分車款加價，股價受壓，李斌：迫不得已。
-零部件供應商受疫情影響，長城汽車冀將影響減至最低。
-大摩：疫情封城或成舜宇光學4月不利因素。
●滬綜指收跌84點，有色金屬股挫逾5%，飛機製造、船舶製造、釀酒、地產及水泥股全線跌超過4%。https://bit.ly/3LZTVPH
●中國經濟：
-中國經濟：3月通脹升至1.5%，PPI按年升8.3%。
-蘇州放寬二手樓限售，由5年減至3年。
-深圳市政府：穩妥處置恒大等房企債務風險。
-乘聯會：內地3月乘用車零售量按年降10.5%。
-中汽協：3月新能源車產銷均增長1.1倍。
●需求放緩，全球PC首季出貨量下降5.1%。
●自食惡果：
-戰爭拖跨經濟！世銀料烏克蘭GDP縮45%，俄跌11%。
-應對制裁！俄國將緊急支出基金增加251億元。
-借貸成本過高，俄羅斯今年內暫停發債。
●歐盟擬棄用俄國油氣，或重新評估可再生能源政策。
●Twitter行政總裁：馬斯克決定不加入公司董事會。
●日圓持續弱勢，兌美元再跌穿125水平。