【產經直播】港股隨時失守21000關？
2022年04月11日 16:35
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港股周一(11日)低開183點後，跌幅持續擴大，一度跌逾739點，最終收市報21,208點，跌663點。內地疫情嚴峻，再加上美國聯儲局加快「收水」步伐，港股隨時失守21,000關？投資者長假前點部署？而美國10年債息一度抽升近至2.8厘，銀行股又可以點揀？
國際油價反彈，但港股油股普跌，中石油(00857)跌逾1%、中石化(00386)跌0.2%。而中海油(00883)周二(12日)開放申購A股，招股價為每股10.8元人民幣(約13.3港元)，較港股上日收市價高14%，中海油今日收市跌逾4%。油股前景仲可以睇好？中海油回A對股價有冇大幫助？
車股及相關股份亦捱沽，比亞迪(01211)跌逾7%；蔚來(09866)因缺乏零件而停產，股價大跌逾11%。有傳外圍電動車企有意發展鋰業，贛鋒鋰業(01772)跌15%，車股前景值唔值得樂觀？另外電池股長揸定短炒？
手機孖寶之一的舜宇光學科技(02382)3月手機鏡頭出貨量連續11個月下跌，按年跌8.1%，股價收市跌逾8%，有貨投資者可以點部署？若作中長倉吸納待美國蘋果公司推出新產品又值唔值博？
另外，因疫情延期認購的政府零售綠色債券(04252)，料將於本月底或之前接受認購申請，並將年息由2厘上調到2.5厘，通脹持續下買唔買得過？
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