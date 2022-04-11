【產經直播】港股隨時失守21000關？

港股周一(11日)低開183點後，跌幅持續擴大，一度跌逾739點，最終收市報21,208點，跌663點。內地疫情嚴峻，再加上美國聯儲局加快「收水」步伐，港股隨時失守21,000關？投資者長假前點部署？而美國10年債息一度抽升近至2.8厘，銀行股又可以點揀？

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