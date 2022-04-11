阿南德預言4月另一個關鍵日將至！投資及生活有咩好建議？

還有兩天，就到印度神童阿南德(Abhigya Anand)預言的本月另一個關鍵日(4月13日)！對上一個關鍵日，即4月4日，港人真正見識了阿南德的神奇之處。當然，阿南德的言論屬於全球性的預測，而非香港一地，但應驗在香港政局的變化，卻不由得港人不驚呼神準。

兩日之後又會發生甚麼？阿南德表示，4月份的「卡拉薩爾帕瑜伽(Kalasarpa Yoga)，又稱印度星盤」正影響世界，當中4月4日之後的環球經濟問題會變得更加嚴重。而在4月13日之後，行星會出現「合相」，兩個天體於天空中距離愈近，令世界面臨考驗，可能會再出現巨大災難，包括地震、暴雨等極端氣候等天災，全球局勢，經濟及新冠疫情亦會再惡化。

目前，新冠疫情沒完沒了，尤其是內地疫情對香港的影響最大。內地已連續多日新增病例逾2萬宗，上海封城日久，近期就連廣州亦出現大問題而要局部封區。外媒今日更報道，內地多家公募基金收到監管部門口頭指導，要求周一(11日)不要淨賣出，防止恐慌性拋售的常規行為。

另一個危險則是全球關注的俄烏戰局，歐洲各國領袖輪番前往基輔撐烏克蘭，全球兩大陣營鬥爭愈發激烈，正正印證了阿南德早前預言，時局將在4月4日之後惡化，人類受影響的感覺會愈來愈強，原有危機再擴大，亦要留意通脹問題。

在變幻莫測的2022年，相信許多人都想獲得安身立命之所，但唯一辦法可能是追求心靈上的平靜！講到尾，既然改變不了事實，就能改變自己的心態。

阿南德建議投資方面，可以考慮金銀。他預料，黃金及白銀價格在今年將有顯著升幅，建議在4月13日後，制定新的投資方向。至於生活，阿南德提醒大家可以遵守阿育吠陀的5大法則，包括呼吸新鮮空氣；多喝乾淨的水，含糖及添加物飲品不要飲；多曬太陽；多做善事；最後，則是抗業力，不殺生、多說好話。

上述總總建議，信不信由你。投資決定亦要自行獨立思考及分析，阿南德所講只能作參考，不能盡信。