俄烏陷衰退恐釀全球糧荒　中國積穀擁世界5成小麥

俄烏戰局近日似有緩和迹象，惟硝煙始終揮之不去，雙方仍然不時爆發衝突。戰爭導致烏克蘭經濟陷入嚴重衰退，據世界銀行估計，該國今年經濟將衰退45%；而俄羅斯今年經濟料萎縮11.2%，陷入「深度衰退」。世銀更預期，戰爭所產生的連鎖效應將波及中亞的發展中經濟體，為全球帶來更多饑荒及貧困。

世銀歐洲和中亞地區副行長Anna Bjerde指出，戰爭所帶來的影響遠不止限於東歐，正蔓延至全球不同角落。高漲的能源、肥料及糧食價格，對貧窮階層衝擊最大。而按照英國國家經濟研究所的數據顯示，戰爭將導致今年全球通脹率增加3%；而明年全球國內生產總值(GDP)更會因此減少1%，相當於約一萬億美元。

據世銀統計，亞美尼亞、格魯吉亞、哈薩克及土耳其等東歐及中亞國家，有75%以上的小麥進口自俄羅斯及烏克蘭。換言之，中亞地區的經濟體正面臨糧食短缺的危機。另邊廂，有外媒引述美國農業數據指出，中國正在大舉囤積糧食，進一步搶高了全球糧價。

美國農業部預估，截至今年中，中國將擁有全球69%玉米、60%稻米及51%的小麥儲備。分析指出，中國與澳洲、加拿大之間的政治嫌隙，引發了內地政府對於來自這兩大糧食出口國斷供的擔憂；而俄烏戰火進一步加劇了糧食危機的憂慮，因去年烏克蘭供應中國的玉米與大麥分別佔其進口總額29%及26%。

中國過去5年中國從大豆到豬肉等所有糧食的採購量節節上升，去年糧食儲備已達歷史高點，小麥的存量足以滿足18個月的需求；在大舉囤糧之餘，中國亦尋找更多元的糧食來源，包括推動土地復耕。

對歐盟諸國而言，相較於糧食供應問題，實現「能源自主」的需求更為迫切，據報本周各國將開會討論如何減少購買俄國石油。歐盟執委會提議，今年將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二，並正擬議到2027年逐步淘汰俄羅斯天然氣的計劃。歐盟執委會預計，到5月將提出「Repower EU」計劃，以解決歐盟放棄俄羅斯化石燃料的問題。

負責氣候政策歐盟執委會副主席Frans Timmermans表示，預計在未來數周內完成「Repower EU」初步行動，更稱可能會重新評估能源轉型目標。歐盟27成員國同意，到2030年將溫室氣體排放從1990年的標準，減少55%，這也是實現2050年淨零排放的一步。。

作為發動戰爭的代價，俄羅斯正面臨歐美全面圍堵。為確保俄國在西方實施制裁的背景下經濟穩定，俄國政府表示，已將用於緊急支出的儲備金增加2,734億元盧布。與此同時，俄國財政部長Anton Siluanov表示，如果西方試圖迫使其拖欠主權債務，將採取法律行動應對。

受制裁影響，俄羅斯早前遭剔出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統後，已無法透過該系統支付利息及本金予投資者，引發債務違約危機。Siluanov表示，俄方已採取所有必要措施確保債券投資者收到款項，若西方迫使俄羅斯主權債違約，將會訴諸法律手段。不過，他未有具體說明將在哪一個司法區提出訴訟。