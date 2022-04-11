美債利率飆升　中美10年期國債一度出現近12年來首次倒掛

聯儲局3月議息會議放「鷹」，市場預期貨幣緊縮力度將達至近30年最大水平，美國國債遭拋售，引發中美10年期國債收益率一度出現「倒掛」，為近12年來首次。

外媒引述市場人士指，內地目前經濟面臨重大經濟下行壓力，料當局將堅持寬鬆立場，進一步激發市場對人民銀行的降準、降息的預期，同時中美利差的急速收窄，或再削弱人民幣等中國資產的吸引力。

美國10年期國債收益率於周一早上一度升至2.77厘水平；而下午時分，內地超預期的金融數據出爐，使中國10年期國債收益率飆升至2.78厘，中美利差重新回到正值區間。

華僑銀行利率策略師Frances Cheung表示，中國國債名義殖利率的優勢消失。她認為，儘管受貨幣政策差異影響，中國國債與其它主要國家的債券的帳面損失更小，惟收益或不足以彌補利差收窄帶來的損失。她預計近期外資很難大量回歸中國債券市場。

中信証券首席經濟學家明明則認為，利差倒掛對資本外流的影響相對有限。他指，資本流動主要受匯率影響，而目前人民幣匯率並沒有單向貶值趨勢，中國經濟和金融穩定，考慮中美實際利差仍較高，經常帳戶對於人民幣匯率仍有支撐，料中美利差收窄對人民幣匯率波動僅屬情緒層面。