新盤UPDATES：一手樓轉熱　西貢洋房錄破頂成交

全新盤即將開售帶動一手住宅交投氣氛，市場接連錄得大額成交。周一(11日)暫錄15宗新盤成交，當中至少6成為透過招標售出的豪宅大單位或洋房。西貢洋房項目及元朗低密度項目均出現雙破頂的高價成交。

●西貢清水灣玥廬1.255億元新高價沽出

華懋集團位於西貢清水灣的洋房項目玥廬，繼上周後再錄新成交，最後一座洋房透過招標以1.255億元售出，成交價及呎價均創項目新高。該座11號屋樓高3層，實用面積3,987方呎，採四套房間隔，屋內備有升降機，地下設1,749方呎花園，而1,423方呎的天台設有游泳池，呎價約31,477元。資料顯示，項目提供10座洋房，由2018年開售至今全數沽清，套現逾9.93億元。

華懋集團銷售部總監吳崇武表示，項目悉數單位售罄，同系薄扶林碧麗軒美化工程已進入尾聲，提供複式單位及小量洋房大宅，部署緊接第二季推出。

●沙田大埔公路豪宅畢架．金峰再連沽5伙 涉9,524萬元

當中，第1座5樓A室，採三房間隔，實用面積為1,334方呎，成交價2,234萬元，呎價約16,747元。發展商表示，該盤今日(11日)截至下午5時，已錄逾30組客人參觀現樓示範單位，而過去周末更有約170組客人到訪，市場反應理想，有可能於短期內再加推單位。資料顯示，項目本月累計售出15伙，套現逾2.65億元。

●KOKO RESERVE連天台複式戶售5,500萬元

新盤特色戶做價理想，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE，最新以招標形式售出1伙天際複式單位。上述為第1座17樓及18樓E室，實用面積1,992方呎，下層為客廳及飯廳，外連403方呎平台，上層設有四房，而天台有879方呎，成交價5,500萬元，呎價約27,610元。

●洪水橋#LYOS花園複式戶以1,640萬元沽雙破頂

●元朗錦田北PARK YOHO Venezia連天台戶招標售2,014萬

●觀塘凱滙I三房售1,868萬元

●啟德MONACO MARINE示範單位明日曝光

一手市場起動，會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE部署本周開價，該公司常務董事黃光耀稱，樓盤示範單位已準備就緒，周二(12日)會率先開放予傳媒參觀，預料本周內開價，首批單位將推出不少於112伙，戶型涵蓋一房至三房間隔，並集中於高座大樓。

他續指，項目至今接獲不少客戶查詢，由於東鐵線過海段最快今年6月至7月通車，屆時項目所在的啟德站可通過鐵路直達金鐘站，故現時有逾兩成的查詢為港島客。對於整體一手市況，他估計隨着疫情穩定，發展商加快推盤步伐，4月的一手市場成交量可望回升到800至1,000宗水平。

●旺角傲寓修改付款辦法

其他折扣方面亦作出改動，舊價單設有合計5%的折扣優惠，並適用於價單上所有單位。而現時新價單則以3%折扣的「節日限時折扣」取代，並收窄至僅適用於部分單位。此外，由4月15日起首10名買家可獲贈24個月管理費。資料顯示，項目由2020年10月首輪開售至今累沽約82伙，佔全盤144伙的57%。現時入場單位為15樓C室，實用面積304呎，折實價為689.5萬，呎價約22,681元。

●何文田VAU Residence兩戶增家具優惠

為催谷新盤銷情，有發展商推出家具優惠吸客。萬科香港負責發展的何文田VAU Residence修改價單，新增家具優惠。購買項目16樓D室及17樓D室的買家，可以優惠價1.8萬元從相關供應商購買一套CLEI意大利品牌的變牌床架。資料顯示，上述兩伙為實用面積210方呎的開放式單位。其中，17樓D室的定價為692.9萬元，按即供最高16%折扣計，折實價約582萬元，呎價約27,716元。

●西半山THE RICHMOND延長成交期

●長沙灣愛海頌周五發售45伙餘貨

●旺角雋薈連平台戶呎價約29,673元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新以498.5萬元沽出3樓B室的連平台特色戶，實用面積168方呎，開放式間隔，連197方呎平台，呎價約29,673元。

●長沙灣家壹兩房呎價約21,976元

●白石角海日灣II三房售1,413.8萬元

大埔白石角海日灣II最新售出第9座3樓D室，實用面積1,019方呎，三房間隔，成交價為1,413.8萬元，呎價約13,874元。