美股全線向下　騰訊ADR較港股收市急彈5%

美國10年期國債孳息率續上揚，周一(11日)曾高見2.782厘，為2019年1月中以來最高。道指早段曾跌165點，至34,555點；標指跌34點，至4,454點；以科技股為主的納指跌200點，至13,510點。

外媒本月向65名商業、學術和金融業人士進行調查，發現28%受訪者認為未來12個月有機會出現經濟衰退，比1月時類似調查高10個百分點，按年多15個百分點。羅申美會計師事務所首席經濟師Joe Brusuelas表示，在聯儲局加息對抗通脹之際，同時出現一系列的供應衝擊，正增加經濟衰退的風險。

受訪者同時降低今年增長預測，平均預計今年第四季經通脹調整的國內生產總值(GDP)按年增2.6%，比半年前平均預期下跌一個百分點。在2007年8月，經濟學家預期的經濟衰退概率達相同水平，其後果然出現衰退，惟2011年8月時衰退概率再次達同一水平，經濟仍繼續向上。

調查又顯示，84%受訪者認為聯儲局下月將加息0.5厘；逾57%料直至年底，加息0.5厘幅度將出現兩次或以上。受訪者平均預期通脹將持續，6月通脹將維持7.5%，12月前仍處5.5%水平，至明年底回落至2.9%，惟仍高於聯儲局2%的目標。另外，三分之一人認為，造成通脹的主因是商品、食品和天然氣價格，15%為俄烏戰事；27%受訪者指工資增長或緊張的勞工市場是通脹最大威脅。

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示，即使聯儲局已着手收緊貨幣政策，通脹直至明年仍將維持在2%以上，但行動有助減少產品需求外，且不導致衰退。

企業消息方面，Twitter行政總裁Parag Agrawal宣布，持有該企約9%股權的SpaceX創始人馬斯克放棄入主Twitter董事會，並未透露原因，但即使馬斯克僅為股東，公司將繼續認真聽取其建議，Twitter股價曾跌2.16%。

此外，蘋果公司(Apple Inc.)宣布，已開始在印度生產iPhone 13，以減低在供應鏈上對中國的依賴，其股價曾跌0.99%。