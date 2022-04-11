調查顯示全球營運成本增　經濟衝擊及風險上升

特許公認會計師公會(ACCA)與管理會計師協會(IMA)共同發表最新全球經濟狀況調查(GECS)結果，受訪者擔憂營運成本，並警告未來經濟將面對衝擊及風險正在增加。

調查於烏克蘭戰爭剛開始及期間進行，反映未來數月經濟動盪不安是可以理解。而GECS就營運成本的憂慮指數於是次調查較上次升9個百分點至62%，是有紀錄以來的最高水平。由於受供應鏈中斷及短缺引致能源和運輸成本上升的影響，有關憂慮指數於去年中開始顯著上升。

ACCA首席經濟學家Michael Taylor表示，俄烏衝突已推高石油、天然氣、小麥和其他商品的價格，令通脹升至更高水平，蠶食實質收入並降低經濟增長。與早前經濟預測相比，今年全球增長可能會減少多達1個百分點，至約3.25%。

IMA主管研究與思想領導力的副總裁Loreal Jiles表示，調查中再次要求受訪者表達他們認為最大的兩個經濟風險，當中51%受訪者認為是供應鏈中斷，亦有50%受訪者認為是重新執行控疫措施。與第四季調查相比，認為利率上升對經濟風險有所增加，從26%上升至40%。預計今年美國利率將穩步上升，這可能導致環球金融環境收緊。

有關調查於今年2月14日至3月1日進行，合共收到1,016份ACCA及IMA的會員回覆，當中超過150位財務總監。