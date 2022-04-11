內地鼓勵社保、養老金及理財機構配置更多資金於優質A股

中國證監會、國資委、全國工商聯發布關於進一步支持上市公司健康發展的通知，明確指出，要完善有利長期機構投資者參與資本市場的制度機制，鼓勵和支持社保、養老金、信託、保險和理財機構將更多資金配置於權益類資產，增加資本市場投資，特別是優質上市公司的股票投資。

該通知提及，在當前複雜形勢下，內地上市公司經營發展也面臨新的考驗，為進一步支持上市公司發展，有需要從三方面維護資本市場穩定。在營造良好發展環境，穩定企業預期方面，落實好疫情影響嚴重地區企業、疫情防控領域企業通過資本市場融資、併購重組等支持性政策安排。

至於增進價值回歸，穩定投資者預期方面，鼓勵公司回購股份用於股權激勵及員工持股計劃；鼓勵大股東、董事、監事和高級管理人員長期持有A股公司股份，在公司股票出現大幅下跌時積極通過增持股票的方式穩定股價；公司大股東要審慎增加股票抵押，金融機構要穩妥把握新增股票抵押業務。

同時，各政府部門積極履職，共同促進市場穩定。中證監及派出機構堅持監管與服務並舉，密切跟蹤公司情況，加強與地方政府及有關方面的溝通協調，及時了解疫情對公司經營和市場運行的影響。