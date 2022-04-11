樓價UPDATES：東涌海景三房減50萬元沽

東涌映灣園過去兩日錄得4宗買賣，有套三房海景單位，減價50萬元，終以910萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島13座高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，以1,068萬元易手，呎價約16,872元，是次成交價較上月同類型單位賣貴100萬元。

●中原黃新利透露，西區寶翠園5座高層F室，實用面積約1,110方呎，套三房間隔，享海景，以3,268萬元易手，呎價約29,441元，新買家屬於用家，原業主於2018年以3,100萬元買入，持貨約4年帳面獲利168萬元，單位升值約5%。

●美聯方啟祥表示，西區博仕臺中層C室，實用面積約639方呎，套三房間隔，獲同區換樓客垂青，原業主叫價約1,350萬元，議價後以約1,260萬元成交，呎價約19,718元。

●中原張偉光指，跑馬地意廬小築高層2室，實用面積約798方呎，三房間隔，望市景，以1,240萬元易手，呎價約15,539元，新買家屬於用家，原業主於2007年以450萬元買入，持貨約15年帳面獲利790萬元，單位升值約1.76倍。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角維峯高層C室，實用面積約284方呎，一房設計，叫價800萬元，最終減價55萬元，以745萬元獲承接，呎價約26,232元，原業主於2015年8月以666.1萬元一手購入，持貨約7年帳面賺近79萬元，期間升值約12%。

●世紀21日昇陳卓峰指，北角百福花園百喜閣高層G單位，實用面積約543方呎，兩房設計，呎價約14,641元，原業主早於2012年9月以490萬元購入，持貨約10年帳面獲利305萬元，期間升值約62%。

●美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城4月錄約14宗買賣，較上月同期約5宗大幅飆升1.8倍，包括富山閣高層C室，實用面積約684方呎，三房間隔，叫價約1,320萬元，議價後獲外區客以約1,268萬元購入換樓，呎價約18,538元。

●香港置業朱永健指，西灣河嘉亨灣4月市場第3宗買賣，包括1座低層A室，望海景，實用面積約620方呎，三房間隔，連平台，外區用家看好財案放寬按保上限後，逾千萬元物業後市潛力，故加快入市，並以1,360萬元成交，呎價約21,935元。

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九龍區

●中原賴仲軒表示，牛頭角淘大花園4月暫錄6宗買賣，平均實用呎價約15,929元，包括G座高層1室，實用面積約390方呎，兩房間隔，享山景，以635萬元易手，呎價約16,282元，新買家為同區上車客。

●香港置業宋國權稱，土瓜灣迎豐本月至今暫錄約1宗租務成交，單位為高層K室，實用面積約258方呎，一房間隔，以約1.5萬元放租1星期，吸引新租客洽詢，議價後減價至以約1.35萬元租出，呎租約52.3元。

●香港置業吳仁傑表示，啟德嘉峯匯2B座中層D室，實用面積約514方呎，兩房間隔，望地盤景，以約2.1萬元放約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,500元，以1.85萬元承租，呎租約36元。

●中原程智聰透露，長沙灣碧海藍天4月暫錄3宗買賣，其中5座中層E室，實用面積約505方呎，兩房間隔，享海景，以952.8萬元成交，呎價約18,867元，新買家為同區客，觀望多時，見近日樓市再次轉活亦加快入市步伐，終拍板入市上址自用。

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新界區

●中原黃宏超表示，東涌映灣園過去兩日共錄得4宗成交，本月累計已錄7宗成交，相比上月同期多出約75%，映灣園10座低層G室，實用面積約756方呎，套三房間隔，享內園及海景，叫價960萬元，最終減價50萬元，以910萬元沽出，呎價約12,037元，新買家為上車客。

●利嘉閣彭錦添指，青衣居屋青泰苑D座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，於已補價自由市場價售685萬元，呎價約12,365元，屋苑目前有20個放盤，叫價540萬元起。

●中原溫詩雁表示，馬灣珀麗灣4月累錄15宗買賣，逼近上月全月18宗，屋苑8座高層E室，實用面積約537方呎，兩房間隔，叫價700萬元，議價後售628萬元，呎價約11,695元，新買家為同屋苑租客，睇樓多年，見樓市有見底回升迹象，趁反彈初期入市。

●中原何鳳萍稱，馬灣珀麗灣睇樓量急增逾兩倍，不少放盤要排隊輪候參觀，屋苑10座中層D室套三房戶，實用面積約807方呎，望海景，放盤僅3天減價22萬元，即售1,028萬元，呎價約12,739元，新買家為上車客，獲父親資助置業，簽約期間另一組已睇樓的客人不斷按大堂對講機向原業主表示可立即落訂，仍遲一步單位已售出。

●中原黃一鋒指，荃灣韻濤居A座高層8室，實用面積約420方呎，兩房間隔，叫價680萬元，經議價後，以654.8萬元沽出，呎價約15,590元，減幅約3.7%，新買家為投資者。

●美聯戴偉強表示，荃灣翠豐1座中層H室，實用面積約435方呎，兩房間隔，新買家為區內客，是次帶票睇樓，計劃購入單位作短線收租，日後收回作兒子的新婚居所，議價後即日決定承接，原業主開價約688萬元，減至680萬元成交，呎價約15,632元。

●中原胡國源透露，荃灣愉景新城4月累錄7宗買賣，對比上月同期零成交明顯反彈，屋苑6座中層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享園景，叫價768萬元，放盤一個月，微減8萬元，以760萬元沽出，呎價約15,670元，新買家為上車客。

●祥益林英傑稱，屯門居屋翠寧花園3座高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客見單位內附裝修，加上原業主有輕微議價空間，即於已補價自由市場以468萬元入市，呎價約10,858元。

●利嘉閣鄭偉延指，屯門怡樂花園1座中層A室，實用面積約335方呎，兩房間隔，享山景，成交價430萬元，呎價約12,836元，原業主於2017年10月斥約386萬元購入，持貨約5年期內升值44萬元。

●祥益黃文樂稱，屯門寶怡花園2座高層G室，實用面積約415方呎，兩房間隔，原業主叫價由540萬元，累減35萬元，區內首置客遂便決定以505萬元購入作自住用途，呎價約12,169元。

●美聯羅立恒表示，屯門卓爾居1座高層G室，實用面積約511方呎，兩房間隔，新買家網上得悉放盤，考慮到屋苑自設商場，斥資726萬元購入，低叫價約3%，呎價14,207元。

●美聯龍國榮指，元朗四季豪園本月錄首宗買賣，包括單號獨立屋，套三房間隔，望內園景，實用面積約926方呎，外區客見單位設私人花園、天台和車位，加上看好規劃中的北環線，帶動區內樓市潛力，睇樓一次即以1,318.8萬元入市，較開價低逾一成，呎價約14,242元。

●祥益林家倫透露，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，加上原業主增加議幅，累積減價23萬元，遂便決定即睇即買，以485萬元購入自住，呎價約10,802元，稍低於市場價。

●中原林頌宜稱，元朗PARK YOHO本月首10日已錄得5宗買賣，包括PARK YOHO Milano第31B座中層D室，實用面積約536方呎，屬「大兩房」間隔，附設梗廚，享園景，叫價758萬元，放盤不足一個月，微減7萬元，即獲買家以751萬元承接，呎價約14,011元，原業主於2018年8月以712萬元一手購入，持貨3年多帳面獲利39萬元，單位升值約5.5%。

●中原洪文鋒表示，粉嶺花都廣場4月暫錄得4宗買賣，屋苑5座中層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，望內園景，叫價535萬元，最終以528萬元易手，呎價約14,270元。

●美聯賴嘉敏指，大埔逍遙雋岸單號洋房，實用面積約1,705方呎，四房三套房連儲物室及工人套房間隔，享山景，前後花園面積合計逾1,300方呎，業主更加安裝了按摩浴缸，去年中月租開價約6.3萬元，日前獲外區家庭客洽租，最終以6.28萬元租出，呎租約36.8元。

●美聯黃國清稱，大埔帝欣苑27座地下連花園單位，實用面積約1,009方呎，套三房間隔，附設逾200方呎私人花園，區內客見單位設有花園，加上新按保措施推出，加快入市決定，原業主早前開價約1,380萬元放位，最終累減至1,280萬元成交，呎價約12,686元。

●世紀21楊麗娟透露，沙田第一城26座中層F室，實用面積約447方呎，三房間隔，放盤4個月，當時叫價775萬元，以721.8萬元沽出，減價53.2萬或減幅6.8%，呎價約16,148元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世1座北翼高層A室，實用面積約689方呎，套三房間隔，以1,275萬元沽出，呎價約18,505元，原業主於2012年3月以728萬元購入，持貨10年帳面獲利547萬元，單位期內升值約75%。

●美聯吳焯誠表示，大圍城世5座南翼低層D室，實用面積約757方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，外區家庭客為方便上班及子女上學，決定入市自住，原業主早前叫價約1,380萬元放售，雙方議價後以1,358萬元成交，呎價約17,939元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山天宇海6A座中層A室，實用面積約751方呎，三房間隔，望園景，以1,088萬元成交，呎價約14,487元，原業主於2010年10月購入，當時作價603萬元，持貨逾11年帳面獲利485萬元，期內升值約80%。

●世紀21奇豐胡國強指，馬鞍山居屋錦禧C座低層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，望園景，單位放盤1年，已補價自由市場開價600萬元，減26萬元，以574萬元獲買家承接，呎價約10,361元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山聽濤雅苑11座高層F室，實用面積約788方呎，套三房連工人房間隔，單位以2.6萬元放租，並連車位，呎租約為33元，屋苑4月暫錄2宗租務成交。

●中原朱家安稱，將軍澳維景灣畔16座高層B室，實用面積約510方呎，兩房間隔，叫價880萬元，議價後以873萬元易手，呎價約17,118元，新買家為同區客，屋苑4月暫錄約12宗買賣，平均實用呎價約17,216元。

●美聯黃麗貞表示，將軍澳廣場2座中層E室，實用面積約456方呎，獲同區分支家庭客垂青，成交價828萬元，呎價約18,158元，原業主於2004年10月以198萬元購入，是次轉手帳面獲利630萬元，升值約3.18倍。

●世紀21物業(將軍澳)魏仕良表示，將軍澳屋苑廣明苑B座高層12室，實用面積約535方呎，望市景，去年11月未補價第二市場叫價498萬元，終獲買家以468萬元承接，累减30萬元，減幅達6%，呎價約8,748元。

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