內地構建「內循環」救市　打造「統一大市場」降成本

隨着環球政經變天，全球化驟變區域化，加上逾兩年抗疫讓各地債務破頂，種種因素皆令傳統貨幣和財政政策失去協同效應，諸如減息、降準、加大貸款等耳熟能詳的方法恐難再發揮十足果效，預示救市須求變。適逢內地周日發布了《加快建設全國統一大市場的意見》(下稱《意見》)，市場解讀為未來救市和經濟發展新藍圖，務求大削營運成本，以內需為主體強化「內循環」戰略，讓市場變得大且強，既有足夠的自主發展能力，亦有助鞏固區域經濟發展的主導地位。

《意見》共有8個方向，30項措施，「統一大市場」是指在全國範圍建設「基礎制度規則統一」，以全面推動中國市場「由大到強轉變」。8個方向除總體要求外，包括強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水平統一、推進市場監管公平統一、進一步規範不當市場競爭和市場干預行為、組織實施保障。

簡而言之，就是各方面務求一致性，而要做到「統一大市場」，第一步是優化區域市場一體化，例如京津冀一體化、長三角、大灣區，還有成渝這種雙城經濟圈等區域，該些地區已積累了一系列推動市場區域一體化經驗和做法，透過構建這些區域樣板，為全國「統一大市場」提供有利支撐。

如是者，《意見》指出要以上述各區域經驗來破除各種封閉的小市場，打破地方保護和市場分割，實現自我小循環，促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動。這有助構建「統一大市場」，進而推動產業鏈、供應鏈進一步疏通，在全國範圍內形成供給創造需求、需求牽引供給的良性循環，充分發揮規模效應，有助提高「內循環」質量和韌力。《意見》尤其強調「立足內需，暢通循環」，使建設超大規模的國內市場成為一個可持續的歷史過程。

為了實現強化版的「內循環」，《意見》指出無論是土地、勞動力市場、資本市場、技術和數據市場等皆要統一制度。市場認為這有利於新興產業和中小企業跨越區域限制。行業方面則有利大力發展物流行業，促進全社會物流降本增效，因數據顯示2020年全社會物流總費用佔生產總值(GDP)比重為14.7%，幾乎是美國、日本的兩倍，故降本增效空間較大。與此同時，透過革新物流可支持數碼化物流交付平台建設，有助企業成為具有全球影響力的供應鏈企業。

此外，鑑於世界分裂，內地又依賴進口能源，故《意見》期望統一全國能源市場，建立各系列期貨產品，革新定價機制，務求爭取最大的話語權，同時加快產業新能源化和智能化。券商認為，新製造業投資將是經濟增長的最主要支撐，單是今年增速有望達11.1%。

內地有上述打算無可厚非，因經濟模式若不徹底改革，單靠貸款很難維持可持續發展。內地昨公布3月社會融資增4.65萬億元(人民幣‧下同)，按年大增1.28萬億元；新增貸款3.13萬億元，按年亦大升3,951億元；M2貨幣供應增長9.7%，較2月的9.2%有所提升。總結首季社會融資12.06萬億元，按年多1.77萬億元；新增貸款8.34萬億元，按年多增6,636億元。然而，數據反映企業和家庭長期貸款按年減少，意味長遠經濟需要更大支持。

與此同時，渣打銀行與貿發局昨公布，今年首季渣打大灣區營商景氣指數再回落至49.6，從2021年第四季的50.3回落，連跌3季，是自2020年第三季以來首次低於50的中性指標，反映營商信心續受去年下半年不利因素影響，包括內房疲弱和監管收緊等。這也反映需要嶄新經濟藍圖紓困。