東方日報B1：中資股受壓　恒指冧六百　中央急維穩

美「息魔」來襲引發新興市場走資潮，加上內地疫情升溫，多個一線城市封區，打擊亞太區市場氣氛，中港股最為重災。周一(11日)中資股遭拋售，科技、內房、內需、工業等板塊無一幸免，連累恒生指數重挫逾600點，創逾3周最大跌幅，失守20天移動平均線。為此，內地正加大穩經濟力度，周一收市後更有關部門重啟國產網絡遊戲審批，顯見在全方位力挽狂瀾！

恒指周一隨外圍低開183點，已見全日高位所在，之後A股跌勢加劇，拖累大市午後狂瀉739點，低見21,132點，收市仍跌663點或3.03%，報21,208點，為上月16日後收市新低；國企指數收報7,208點，跌281點或3.76%；科技指數收報4,191點，跌231點或5.24%，連挫4日。港股總成交額增至1,224億元，「北水」未有趁低大手掃貨，港股通淨買入僅6,819萬元。

作為區域龍頭的中國經濟備受疫襲衝擊，亞洲股市受壓，台股周一收跌1.37%，下試17,000點關；日韓股各跌0.61%、0.27%。

內地防疫政策頻「加辣」，上海已「封城」數周，廣州最新亦實施停課、關閉室內娛樂場所等措施，民生和經濟活動大受限制，有指政府為防止人民恐慌，禁止在網上轉發有關糧食危機、物資短缺言論。分析指，內地疫情導致物流延誤和物價上漲，恐阻礙經濟復甦和加劇通脹。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，投資者關注中概股審計問題、內地通脹和疫情發展，以及當局會否推出更多刺激措施，若有關因素明朗化，恒指有望隨A股反彈，上方阻力在22,000至22,400點。