東方日報B1：中資股受壓 恒指冧六百 中央急維穩
2022年04月12日 00:19
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周一中資股遭拋售，連累恒生指數重挫逾600點。
美「息魔」來襲引發新興市場走資潮，加上內地疫情升溫，多個一線城市封區，打擊亞太區市場氣氛，中港股最為重災。周一(11日)中資股遭拋售，科技、內房、內需、工業等板塊無一幸免，連累恒生指數重挫逾600點，創逾3周最大跌幅，失守20天移動平均線。為此，內地正加大穩經濟力度，周一收市後更有關部門重啟國產網絡遊戲審批，顯見在全方位力挽狂瀾！
恒指周一隨外圍低開183點，已見全日高位所在，之後A股跌勢加劇，拖累大市午後狂瀉739點，低見21,132點，收市仍跌663點或3.03%，報21,208點，為上月16日後收市新低；國企指數收報7,208點，跌281點或3.76%；科技指數收報4,191點，跌231點或5.24%，連挫4日。港股總成交額增至1,224億元，「北水」未有趁低大手掃貨，港股通淨買入僅6,819萬元。
作為區域龍頭的中國經濟備受疫襲衝擊，亞洲股市受壓，台股周一收跌1.37%，下試17,000點關；日韓股各跌0.61%、0.27%。
內地防疫政策頻「加辣」，上海已「封城」數周，廣州最新亦實施停課、關閉室內娛樂場所等措施，民生和經濟活動大受限制，有指政府為防止人民恐慌，禁止在網上轉發有關糧食危機、物資短缺言論。分析指，內地疫情導致物流延誤和物價上漲，恐阻礙經濟復甦和加劇通脹。
餐飲股海底撈(06862)應聲暴瀉逾一成，最終收挫9.63%，為表現最差藍籌。九毛九(09922)和呷哺呷哺(00520)亦分別收跌11.85%、7.83%；體育用品股也捱沽，特步國際(01368)、李寧(02331)和安踏體育(02020)跌介乎4.58至9.84%；內房及物管股同樣弱勢，藍籌碧桂園服務(06098)、碧桂園(02007)分別瀉逾9%和6%。
市場憂慮上海疫情蔓延至長三角地區，以杭州為基地的阿里巴巴(09988)續插5.1%，再次失守「紅底」，收報98.5元，美團(03690)、京東集團(09618)和再斥3億元回購的騰訊控股（00700）齊跌逾3至5%。科指成分股全軍覆沒，最傷的「B站」嗶哩嗶哩(09626)狂冧13.23%。
不過，周一好消息不斷，內地遊戲版號批核終獲解凍。時隔近9個月後，國家新聞出版署公布新一批遊戲版號獲批名單，包括心動公司(02400)的《派對之星》、吉比特子公司旗下雷霆網絡的《塔獵手》等，並已於上周五落款。心動公司周一早上曾隨大市跌逾8%，臨近午市突拗腰向上，收市更倒升1.49%，似乎是有「春江鴨」水暖先知！
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，投資者關注中概股審計問題、內地通脹和疫情發展，以及當局會否推出更多刺激措施，若有關因素明朗化，恒指有望隨A股反彈，上方阻力在22,000至22,400點。