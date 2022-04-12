中國港口擁堵情況惡化　多達477艘散貨船在港外等待

外媒報道，中國各大港口外，有477艘散貨船等候將金屬礦石、穀物等各類產品送入中國。

上海上月底啟動防疫封鎖之後，運載原物料的船隻排隊情況大幅惡化。兩周多過去了，擁堵的情況已經擴散到了附近的寧波舟山港，船東迫切地想把船隻調到其他港口，從而避開上海卡車司機短缺和倉庫的關閉。

根據外媒的航運數據，截至4月11日，有222艘散貨船在上海港外等待，比一個月前高15%。在寧波舟山港，有134艘散貨船等待，比上月高0.8%。再往北的日照、董家口和青島港，上升了33%，至121艘。

此外，在上海和寧波的聯合錨地還有197艘貨櫃貨輪正在裝貨或是在等待裝貨，比一個月前高17%。

船東和貿易商指出，由於上海港口工人短缺，導致船隻卸貨所需的文件運送延遲。他們同時表示，由於卡車無法將貨物從港口運往加工廠，運送銅、鐵礦石等金屬的船隻也被困海上。

知情人士稱，擁堵在一定程度上正在蔓延到其他港口，船隻被進一步轉移到北部的青島和天津，當地的卡車貨運服務尚未受到影響。天津港截至4月11日有54艘船舶等待，按月上升29%。

河北和遼寧省的擁堵情況相對較好，當地3月和4月也因為卡車司機和工人的大規模強制檢測而導致貨運受到影響。大連港船隻排隊量比上個月少36%，唐山港少35%。