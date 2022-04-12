紐約聯儲調查：3月消費者通脹預期再創新高

外媒報道，由於食品和租金價格預期飆升，美國消費者的通脹預期上個月再創新高。

根據紐約聯儲銀行周一(11日)發布的3月份消費者調查，一年通脹預期中值從一個月前的6%升至6.6%。三年通脹預期則從6個月前的4.2%降至3.7%。

根據報告，各年齡段、教育層次和收入水平的消費者的短期通脹預期普遍上升。通脹也將未來一年家庭支出和租金的成長預測推至2013年有數據以來最高水平。

數據說明，消費者預計當前的高通脹浪潮會帶來更多痛苦。他們預計未來一年樓價將上漲6%，高於2月預計的5.7%。對未來一年租金漲幅的預期小幅上升至10.2%，食品價格料將上漲9.6%。

預計一年後失業率將高於現在水平的受訪者比例也有所上升，達到2021年2月以來的最高比例。消費者還預計自己失業的風險加大、失業情況下找到新工作的可能性降低。

受訪者還預計家庭預算將面臨更大壓力。對未來三個月內還不起最低還款額的平均感覺概率上升了1.9個百分點，至11.1%，高於10%的12個月滾動均值。而且有更多受訪者表示財務狀況比一年前更差。