陳蓓敏：新經濟股有波幅冇升幅　風險較高

上周五，歐洲主要股市做好，美股道指升137點，反之納指表現較弱，跌1.34%，收報13,711水平。受加息憂慮影響，納指重要支持區域於13,000至13,500。本周五是耶穌受難日，美股只得四個交易日。投資者關注銀行板塊公布業績。多國不斷對俄羅斯採取制裁行動，市場投資信心傾向審慎。法國總統首輪選舉結果，現任總統馬克龍得支持率為26%領先，競爭對手瑪琳勒龐則有24%，4月24日為第二輪投票日。

內地新增感染數據不斷增加，多城多地啟動緊急檢測，實施封閉式管理。市場對四月國內經濟表現有保留，其中以服務業和零售消費較有影響。過去五天，運動服裝板塊積弱。有內房企業宣布未能償付票據利息，投資者受違約事件影響，紛紛棄船逃命。

受多重打擊下，港股又再跌得較外圍更多，成亞太區股市跌幅榜首。恒指和國指分別約3%，恒生科指跌5.24%。本月初至今恒指波幅未達月均波幅，四月下旬仍有較大波幅表現機會。香港政府派發電子消費券，激發市民消費意欲，可惜只是短暫性止咳水，一日未來特首未就位，香港整體經濟仍膠着，修復需時。很多企業已公布業績，大部分除淨日為於5月或6月，大市調整，正可給予投資者揀選機會。新經濟股份仍受外圍影響，難有憧憬，只作上下波幅性策略，風險較高。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)