廖嘉豪：不要過分恐懼孳息倒掛

聯儲局上周公布的會議紀錄符合預期，證實了相對較快的資產負債表縮減計劃，並指出最早可能在今年稍後時間沽售按揭抵押證券。市場似乎開始消化超過25個基點的加息預期，繼續預計在即將召開的會議上，連續加息四次，每次50個基點。

縮表預期下長息份外敏感，美國2年期與10年期國債孳息曲線從早前倒掛，近日重新轉向陡峭，10年期債息較2年期高出15至20個基點。參考過往三十多年數據，當2年期與10年期債息倒掛後一年及兩年，美股累計回報中位數仍然超過13%，要直至三年累計才出現負回報，所以投資者不宜對孳息曲線短期倒掛過分解讀或恐懼。歷史數據亦顯示，美國債券在債息倒掛後一年，累積回報中位數為2%，兩年累積回報中位數則逾5%，三年累計更超過13%，債券表現良好的時間似乎更長。

環球股票至今年年底，估計仍會錄得溫和累積升幅。第二季地緣政治、經濟增長放緩、通脹上升和聯儲局強硬帶來的不利因素仍相當大，然而負實際利率繼續是一個重要支持因素。

首要風險是貨幣緊縮，預計到2023年底，美國聯邦基金利率將達到3.75%，主要中央銀行也在逐步減少購買資產，甚至開始沽售資產。其次是市場或進一步調低企業盈利預測，目前投資界自下而上模式的預測共識仍然是MSCI環球股市指數，2022年每股盈利或增長 9%。如果用自上而下的模式推算，盈利增長或為5%。花旗的全球盈利修正指標已轉為負數，歐洲大陸和新興市場的每股盈利預測被調低幅度最多。風險還要留意地緣政治變數，於烏克蘭的衝突增加了更多不確定性，尤其是通過商品價格。隨着需求消退和供應增加，我們預計今年較後時間油價或回落。

儘管有這些壞消息，負實際利率預期仍然支持股票估值，例如美國兩年期名義債息升至2.5厘以上，不過扣除通脹後，實際債息仍然處於負2厘以下。加息周期下，美國實際利率或於2023年才重返正數，屆時情況可能較麻煩。環球股票行業中，目前投資者不妨考慮偏好金融股，他們應該受惠於更高的名義利率。儘管估值仍高，但負實際利率和每股盈利具韌性，應該會支持環球資訊科技行業。防守股的選擇可多留意醫療保健行業。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪