中國銀河國際：數碼人民幣試點增加　利好IT股

三月份計算機行業持續回調，截至三月末為止，計算機(電腦及I.T)行業指數下跌13.49%，同期上證綜合指數下跌7.46%，滬深300指數下跌9.77%，創業板指數下跌10.02%；2022年年初至今，計算機行業下跌18.75%，上證綜指下跌11.97%，滬深300下跌16.32%，創業板指數下跌21.97%，截至2022年三月底為止，計算機行業公司已披露業績快報的達到85間，披露業績預告的有165間，披露業績快報或業績預告的公司總數有216間，佔行業總公司數的比例為71%，此數目具備統計意義。

目前，計算機行業的整體估值水平(PE,TTM,剔除負值)為4241倍，低於近十年行業歷史平均水平，短期內行業需要繼續消化2022年第一季度業績擾動的因素，但全年配置價值日趨明確。三月三十一日，人民銀行召開數碼人民幣研發試點工作座談會，要求按照「十四五」規劃部署，穩委推進數碼人民幣研發試點，有序擴大試點範圍；在現有試點地區基礎上增加天津市、重慶市、廣州市、福州市和廈門市，另外，承辦亞運會的浙江省六個城市亦將會納入為試點，這是數碼人民幣試點的第三次擴容。此前，人民銀行分兩批次在「10+1」個試點地區和場景開展數字人民幣試點，數碼貨幣產業鏈上下游再迎產業機遇。

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