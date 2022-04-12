道指跌413點　比特幣冧6%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.98；港匯見7.8373；離岸人民幣(CNH)報6.3865；美元兌日圓處125.51；歐元報1.088，英鎊報1.3023。金價處1,952.92美元。布油報99.41美元，紐油處95.36美元。比特幣冧6%，報3.96萬美元。道指期貨升30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指收報34,308點，跌413點或1.19%；標指收報4,412點，跌75點或1.69%；納指收報13,411點，跌299點或2.18%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報21,318點，升109點或0.52%。

●即月恒生指數夜期收報21,427點，升298點，高水219點，成交26,815張。

●美國國家經濟委員會主任Brian Deese表示，面臨通脹高企、疫情問題帶來的供應鏈挑戰，以及俄烏衝突等問題，美國經濟可能面臨「風浪」。

●紐約5月期油收報每桶94.29美元，跌2.97美元或4.04%；布蘭特6月期油收報每桶98.48美元，跌4.3美元或4.18%。

●紐約6月期金收報每安士1,948.2美元，升0.1%。

●美國聯儲局理事沃勒表示，聯儲局正在竭盡所能避免加息帶來「附帶傷害」，並將加息稱為「暴力工具」，對經濟猶如是一把「槌子」。

●英國富時100指數收報7,618點，跌51點或0.67%；法國CAC指數收報6,555點，升7點或0.12%；德國DAX指數收報14,192點，跌90點或0.64%。

●在美國場外交易(OTC)市場掛牌的中國咖啡連鎖集團瑞幸咖啡宣布，已成功完成債務重組，脫離《美國破產法》Chapter 15的破產程序；該公司在任何司法管轄區都不再受到破產程序的約束。

●特許公認會計師公會(ACCA)與管理會計師協會(IMA)共同發表最新全球經濟狀況調查(GECS)結果，受訪者擔憂營運成本，並警告未來經濟將面對衝擊及風險正在增加。