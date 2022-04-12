中銀保監會：要求金融機構6大措施支持貨運物流暢通

為統籌做好疫情防控和物流保通保暢工作，中國銀保監會督促銀行保險機構加強金融服務，保障產業鏈供應鏈安全穩定，助力打通制約國民經濟循環關鍵堵點，用心用力解決群眾「急難愁盼」問題。

近日，銀保監會專題研究金融支持貨運物流保通保暢工作，要求銀行業保險業提高政治站位，深刻認識金融工作的政治性、人民性，主動採取精準有效措施，全力以赴幫助貨運物流行業紓困解難。包括：

1、加大資金支持。用好普惠小微貸款支持工具，將普惠型小微企業貸款適當向運輸企業和個體工商戶傾斜，主動跟進並有效滿足其融資需求，做好延期還本付息政策到期後相關貸款的接續轉換，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。

2、幫扶重點群體。對於貨車司機因疫情影響償還汽車貸款暫時存在困難的，銀行業金融機構應視情合理給予展期或續貸安排，幫助渡過難關。

3、提升服務效率。鼓勵銀行保險機構按市場化原則優化審批流程，對承擔疫情防控和應急運輸任務較重的交通運輸企業開闢綠色通道，提供靈活便捷服務。鼓勵銀行業金融機構在綜合考慮自身經營狀況和客戶還款能力基礎上，降低實際貸款利率，適當減少收費。

4、創新擔保方式。發揮動態監控數據作用，引導銀行業金融機構創新符合道路水路運輸企業特點的動產質押類貸款產品。鼓勵政府性融資擔保機構為符合條件的運輸企業提供融資增信支持，依法依約及時履行代償責任。

5、加強保險保障。鼓勵保險公司針對貨車司機、快遞員等特殊崗位工作人群特點，開發意外傷害保險等產品。引導保險公司積極發展貨物運輸保險、道路貨物運輸承運人責任保險等財險產品，為物流業提供風險保障。

6、確保資金安全。督促銀行保險機構堅持服務實體經濟和防範金融風險並重，有效化解風險，防止金融資金被挪用、轉借或者改變用途。

銀保監會系統將堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，按照金融委的統一要求和部署，持續加強與行業主管部門的協調配合，結合實際及時優化政策措施，努力形成政策合力。各銀保監局要按照市場化法治化原則，因地制宜採取有針對性的細化措施，引領銀行保險機構不斷增強政策實施效果，推動各項措施落到實處。