ETF焦點：主題式ETF是波動市下的選擇？

主題式ETF近年愈趨普及，但由於這類產品的風險敝口一般較集中，故在波動市況中，其表現較追蹤大市的投資產品更為波動、更易受投資者情緒影響。到底主題式ETF在投資組合中可扮演甚麼角色？

大多數主題式ETF均投資於長期結構性轉變及新興行業，這些趨勢或行業仍需多年發展才達致成熟。因此，這種投資工具適宜長線投資，而非短線投機。了解到此點後，便會明白主題式ETF可在長期投資組合中發揮的三個作用：

一．「衛星」配置：主題式ETF可充當「衛星」資產，作為核心／衛星投資策略(Core-Satellite Strategy)的一環，例如在構建股票投資組合時，將部分資產配置到與「大趨勢」１相關的主題式ETF，而核心資產則投資於追蹤指數、反映大市表現的ETF，從而提升創造額外回報(Alpha Generation)的潛力。

二．分散投資：主題式ETF可助減低因過份集中於個別股票而帶來的風險，但由於部分主題式ETF的選股範圍狹窄，故仍需注意其帶有的行業集中風險。投資者可同時投資於沒有相關性(或相關性較低)的主題，以減低行業集中風險。

三．更全面覆蓋相關主題：屬於同一投資主題的企業通常散布於不同行業和國家，例如電動車行業就涵蓋分佈多國的上、中、下游企業，包括汽車芯片供應商、充電端製造商，以至銅、鋰和鈷採礦公司。投資者可以透過主題式ETF，便捷廣泛地涉足個別行業中的不同企業，將繁瑣的盡職調查工作留給基金經理。

香港ETF市場的主題式投資產品選擇多元：今年初以來，香港交易所迎來了八隻新上市ETF(見下表)，其中包括香港首兩隻元宇宙ETF(均為主動型管理)，以及四隻ESG主題ETF；至今在本港的161隻ETF(包括槓桿及反向產品)中，共有48隻屬於主題式ETF。

股票代碼 上市日期 產品名稱

3076 1/13/2022 富邦ICE FACTSET台灣核心半導體指數ETF

3021 1/13/2022 富邦富時台灣RIC權重上限指數ETF

3034 2/21/2022 南方東英元宇宙概念ETF

3136 2/24/2022 恒指ESG增強精選指數ETF

3029 3/21/2022 Global X恒生 ESG ETF

3139 3/21/2022 Global X電動車及電池主動型ETF

3006 3/21/2022 Global X元宇宙主題主動型ETF

3060/9060/83060 3/23/2022 中金碳期貨ETF

從資金流來看，中國科技板塊仍然是今年香港ETF市場最受歡迎的主題，追蹤恒生科技指數的ETF繼續錄得大量資金流入，2022年首季淨流入規模達到70.8億港元，佔期內香港ETF市場淨流入總額的22%。

ETF可讓投資者以低成本投資於不同主題，但與所有投資一樣，ETF涉及風險，無法保證獲利，投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF的投資風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)