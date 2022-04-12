【高盛推介】內地再度批出遊戲版號　騰訊反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道據國家新聞出版署公告顯示，4月批准45款新的國產網絡遊戲。這是自2021年7月以來，首批獲得版號的遊戲產品。市場料遊戲審批恢復或有助緩和市場對內地遊戲行業政策的最大憂慮。

騰訊控股自上周三(6日)起連跌4日，累計跌逾9%，周二(12日)早段發力反彈。現報365.2港元，升約3.3%。據騰訊報表披露，騰訊周一(11日)於聯交所回購84萬股，涉資約3億元。網易亦於上周三起連跌4日，周一早段亦反彈。現報146.9元，升約3.2%。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極吸納騰訊好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約7,530萬元。淡倉方面，周一部署熊證的資金沽出較遠收回價的產品，並見流入熊證的資金較集中在385元以下收回價的近熊。

網易方面，過去4個交易日皆錄得資金流入好倉。

觀察港股通資金流向，可見北水周一繼續沽出騰訊，錄得約2.2億元資金淨賣出。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.9倍，行使價360至435元間產品中，槓桿最高。

騰訊購12844，行使價420元，2022年9月22日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。

騰訊牛66911，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，實際槓桿12.1倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛66907，收回價330元，行使價327.2元，換股比率500，實際槓桿9.0倍，近35元收回距離遠牛。

騰訊沽13619，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿4.9倍，貼價、低街貨。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.0倍，高槓桿、低面值。

騰訊熊69138，收回價390元，行使價393元，換股比率500，實際槓桿12.7倍，新上市貼熊。

騰訊熊63626，收回價400元，行使價403元，換股比率500，實際槓桿9.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

網易購18336，行使價178.98元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.5倍，中期、低街貨。

網易熊64714，收回價180元，行使價183元，換股比率500，實際槓桿4.0倍，近35元收回距離遠熊。

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