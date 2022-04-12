【高盛推介】快手急跌近1成　資金持續吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：快手上周三(6日)起連跌，周一(11日)失守70港元水平收市。周二(12日)高開後隨即倒跌，並失守跌穿60元水平，最低見57.95元，為過去4周低位。現報59.3元，跌約9.3%，為連續第5日下跌，累計至今跌逾25%。有券商指快手對本土業務今年底達到收支平衡有信心。該行料快手非通用會計準則經營溢利率將按年改善13個百分點，維持對其「買入」評級，目標價100元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,230萬元。淡倉方面，周一流入熊證的資金集中在90元收回區域的遠熊。

快手購14088，行使價84.9元，2022年7月4日到期，實際槓桿5.8倍，高敏感度、低面值。

快手購20660，行使價68.9元，2022年7月22日到期，實際槓桿4.0倍，貼價。

快手購12503，行使價75元，2022年12月21日到期，實際槓桿2.8倍，中期、低街貨。

快手牛58710，收回價50元，行使價47元，換股比率100，實際槓桿4.5倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

快手牛58921，收回價40元，行使價37元，換股比率100，實際槓桿2.6倍，市場上最遠收回價牛證。

快手沽22521，行使價74.95元，2022年6月23日到期，實際槓桿2.1倍，價內、低街貨。

快手熊57220，收回價90元，行使價93元，換股比率100，實際槓桿1.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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