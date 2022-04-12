【產經直播】美通脹勢「破8」 必買高息ETF？
2022年04月12日 11:50
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美國即將公布3月消費物價指數(CPI)，市場估計按年飆升8.4%，將會是40年來首度「破8」。市場憂慮美聯儲局為遏止通脹，恐再加快「收水」步伐，隔晚美國10年期國債債息高見2.792厘，美股三大指數向下，股債市場將更動盪？
另外，內地3月通脹數據亦超預期，主要是內地疫情爆發及國際大宗商品價格上升影響。市場擔心疫情及清零封城政策會拖累中國經濟增長，但憧憬內地救市，港股能反彈？投資者如想應對波動市及抗衡通脹，可留意收息產品？以Global X恒生高股息率 ETF(03110)部署一籃子高息率個股有着數？
隔晚國際油價挫半成，跌至6周低位，歐盟仍在研究禁止俄羅斯石油入口，但OPEC擔心會造成石油供應危機，油價調整後或再上？歐盟為減少對俄羅斯石化燃料的依賴，早前曾公布加速轉換使用潔淨能源的相關計劃。在這大趨勢下﹐Global X 中國潔淨能源ETF(02809)諗得過？投資者如睇好綠色投資主題的話，Global X 恒生 ESG ETF(03029)又值得留意？
焦點個股有騰訊(00700)，內地官方時隔逾8個月重啟遊戲版號發放，對相關股份利好作用有幾大？投資者有咩部署策略？
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