調查：近6成中小企金融業者料短期收入大致正常

澳洲會計師公會在3月中旬對中小企業對當前和預期的業務表現進行調查，訪問了近300名為中小企提供服務或經營/受僱於中小企的香港會計及金融專業人士，調查顯示55%受訪者有信心所在企業或僱主會戰勝第5波疫情，57%受訪者預計未來3個月的收入將大致維持正常狀況不變或有所增長。

當被問及最受第5波疫情影響的領域時，超過1/3受訪者提到商業運作，其次是現金流(26%)。42%的受訪者認為，未來3個月放寬社交距離限制措施將對中小企業產生最有利的影響，其次是「保就業」計劃(18%)和電子消費券(12%)。

澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴表示，疫情是轉變企業商業模式和消費者消費模式的主要催化劑。香港愈來愈多消費者使用網絡購物並使用數碼支付方式。隨社交距離限制將從4月中旬開始放寬，以及電子消費券等刺激措施的出台，小型企業應該繼續進行創新、數碼化轉型和更新商業計劃，為2022年下半年實現復甦做好準備。

另外，澳洲會計師公會在去年11、12 月對亞太區小型企業的調查顯示，雖然香港小型企業在去年錄得增長的百分比低於47%平均值，惟該數據從2020年的16%強勁反彈至去年的36%，與2019年時錄得的數據相同。在11個接受調查的市場中，香港是唯一一個去年業務增長表現優於預期的市場，主要由於投資於科技獲得盈利的香港小型企業數量增加。同時，來自電子商務的收入也有所增加。