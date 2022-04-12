渣打料2025年全球可持續發展掛鈎債券達32.7萬億元

渣打銀行發表研究報告預測，全球綠色、社會、可持續發展及可持續發展表現掛鈎(GSSS)債券，將於今年按年增長52%至1.7萬億美元，佔全球總債券發行18%，較去年的約11%和2020年的7%為高。報告預期GSSS債券發行將在未來幾年持續快速增長，於2025年達4.2萬億美元(約32.76萬億港元)。

報告指，去年是可持續發展債務市場的分水嶺，可持績發展債券和貸款發行增加逾倍至1.6萬億美元，遠高於此前幾年，而2017至2020年的每年平均增長率為53%。去年發行的可持續發展債券達1.1萬億美元，超過之前3年的總和。可持續發展貸款市場亦見強勁增長，由2020年的2,140億美元上升至去年的5,170億美元。

以地區計算，歐洲、中東和非洲地區(包括西歐)在供應量方面繼續領先，於全球總發行量的佔比則下降至 46%，因亞洲(21%)和美洲(24%)的供應強勁增長。其中中國內地去年的可持續發展債務發行達1,100億美元，是2020年的5倍。香港亦錄得爆發性增長，由2020年的48.6億美元增加至去年的205.6億美元。

渣打另一份報告指出，新興市場需要額外投資94.8萬億美元，以在2060年或之前轉型至淨零排放；其中內地需要額外35.1萬億美元轉型融資。

渣打可持續金融亞洲區主管黃翠芝表示，該行計劃在2021年至2030年期間推動3,000億美元綠色和轉型融資。

另外，渣打銀行宣布與利奧紙品集團達成一筆可持續發展表現掛鈎貿易融資信貸，以及一宗可持續發展表現掛鈎對沖交易，為該行首次在香港為客戶進行可持續發展表現掛鈎的外滙期權交易。