【新盤追擊】啟德城中心MONACO MARINE壓軸登場

啟德私樓供應主要分布在啟德城中心及以及跑道區，如果準買家講求生活便利，啟德城中心絕對不二之選，但不經不覺，這一邊餘下尚未推出的住宅項目已所剩無幾，如果趕尾班車，就是留意壓軸登場的MONACO MARINE。

MONACO MARINE座落沐泰街10號，是會德豐啟德MONACO系列最後一期。MONACO MARINE一共由2棟高座及4棟低座大廈組成，提供559伙，實用面積324至1,708方呎，涵蓋1房至4房，標準戶型則為1房至3房，實用面積介乎324至768方呎。

MONACO MARINE的位置比MONACO系列其他期數更優越、更臨海，高座不少單位都享有啟德體育園、舊機場跑道，以及維港的三重無敵景觀。交通方面，樓盤距離港鐵啟德站只是6分鐘步程，將來東鐵線延線開通後，由啟德站出發，前往金鐘只需12分鐘，經屯馬線更只需一程車，便直通北部都會區。

啟德現已步入收成期，配套陸續落成，在啟德車站廣場上，可看到多座地標式商廈，例如甲級寫字樓AIRSIDE，當中包括70萬方呎商場，可望2022年第4季開業，另一邊還有雙子塔商廈，亦可望於2023年竣工，預計會有大型百貨公園進駐。

美聯物業助理營業董事謝錦成表示，啟德是世界級臨海大型發展區，規劃完善兼且多元化，非常有前景，坐擁千億基建，例如啟德郵輪碼頭及啟德體育園等。他又指，政府的起動九龍東計劃，目標將啟德連同九龍灣及觀塘一帶，轉型成為第二個核心商業區，吸引不少跨國企業及大公司進駐，是人才匯聚的地方，住屋及租務需求自然非常龐大。此外，啟德周邊還有很多政府大樓，不少公務員在此上班，相信亦會帶來一批優質租客。

此外，啟德校網對家庭客亦相當吸引，小學是34校網，中學則屬九龍城區，名校林立。想知道MONACO MARINE更多優勢，立即去片！

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