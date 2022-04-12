美匯企100關　油價彈2%　道期跌145點

美匯指數企穩100關；港匯見7.8364；離岸人民幣(CNH)報6.3773；美元兌日圓報125.61；歐元企1.0868，英鎊處1.3007。金價報1,953美元。油價漲逾2%，布油報100.69美元，紐油報96.57美元。比特幣企4萬美元。道指期貨跌145點。

●市後關注點

-20:30 美國3月消費物價指數（CPI）

●滬綜指重上3,200點，國策股受惠，外資淨買入逾91億人幣。

●股神戰友芒格上季大幅減持阿里巴巴。

●高盛料今年金價上試2500美元。

●現實太危險？Meta去年要花2億元「保護」朱克伯格。

●科技女股神清倉PayPal轉投Cash App。

●BitMEX創辦人：比特幣或隨納指瀉至3萬美元。

●俄烏戰事持續！高盛料今年金價升破2,500美元。

●美3月CPI今揭盅，荷蘭國際銀行及德銀料通脹升至8.6%。

●WTO：俄烏戰爭令今年全球貿易增長降至2.4%。

●本田冀2030年全球推30款電動車，另於北美建生產線。

●神秘大戶沽貨！德銀、德商銀半成股權遭拋售，市場恐慌。

●斯里蘭卡暫停償還部分外債，稱冀避免硬性違約。

●【踩過界】全球最大航運商馬士基成立新航空貨運公司。

●中國經濟：

-內地3部門下發12措施支持上市公司健康發展。

-中銀保監會：要求金融機構六大措施支持貨運物流暢通。

-內地重啟遊戲版號審批，大行料互聯網行業監管現轉機。

●首季物業辣稅涉款18.88億跌56%，料創季度紀錄新低。