美匯企100關 油價彈2% 道期跌145點
2022年04月12日 16:15
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美匯指數企穩100關；港匯見7.8364；離岸人民幣(CNH)報6.3773；美元兌日圓報125.61；歐元企1.0868，英鎊處1.3007。金價報1,953美元。油價漲逾2%，布油報100.69美元，紐油報96.57美元。比特幣企4萬美元。道指期貨跌145點。
●市後關注點
-20:30 美國3月消費物價指數（CPI）
●恒生指數收市升110點或0.52%，報21,319點；國企指數升55點或0.78%，報7,264點；科技指數升58點或1.4%，4,249點。主板成交1,283億港元。騰訊漲3.6%；美團及京東齊升逾4%。https://bit.ly/3E1DQGk
●滬綜指重上3,200點，國策股受惠，外資淨買入逾91億人幣。
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●BitMEX創辦人：比特幣或隨納指瀉至3萬美元。
●俄烏戰事持續！高盛料今年金價升破2,500美元。
●美3月CPI今揭盅，荷蘭國際銀行及德銀料通脹升至8.6%。
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●中國經濟：
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-中銀保監會：要求金融機構六大措施支持貨運物流暢通。
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●首季物業辣稅涉款18.88億跌56%，料創季度紀錄新低。