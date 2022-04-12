啟德MONACO MARINE周五起開放示範單位

全新盤銷售進入直路，會德豐常務董事黃光耀稱，旗下的啟德MONACO MARINE將於48小時內公布首張價單，涉約112伙位於高座大樓的單位，並將於周五(15日)起、即復活節假期開放示範單位予公眾參觀。

黃續指，首批價錢會反映項目位置，景觀，入伙時間等因素。項目線上展覽廳已累積約13萬人觀賞， 而網上預約參觀登記亦有約1.2萬人登記。疫情持續，項目銷展廳設一系列防疫措施，包括要求入場人士出示接種疫苗證明及參觀當日的快速測試陰性結果，場內亦備有快速測試檢測包予有需要的參觀人士。

該公司總經理(市務)陳惠慈稱，項目提供559伙，當中453伙位於高座大樓，1A座大樓命名為Polaris(北極星)，而1B座命為Sirius(天狼星）。高座單位戶型分布方面，一房實用面積326至357方呎，兩房實用面積435至525方呎，三房實用面積574至713方呎，另設2伙天際平台特色單位，實用面積1,570至1,708方呎。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，項目部分單位向東南，享有維港景致。包括第1B座18樓C室，為457方呎的兩房單位，單位層與層之間的高度有逾3.1米，附有空氣淨化技術的空調機。而第1B座18樓B室，實用面積574方呎，則屬「入門版」的三房單位。