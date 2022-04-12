【產經直播】內地急維穩 港股趨升？
2022年04月12日 16:34
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艾德證券期貨聯席董事陳政深
A股倒升，港股周二(12日)反覆靠穩，收市升110點，報21,319點；隨着有傳內地監管機構窗口指導部分基金公司唔好淨賣出，以穩定市場，係咪有助港股氣氛？恒指走勢有望趨穩？而預期放水力度有幾大？
內地時隔超過8個月後，重啟遊戲版號發放，涉及45款遊戲，上榜企業心動公司(02400)股價曾升24%，收市升幅縮至0.4%，今轉利好消息已炒完？
另外，騰訊(00700)雖未有遊戲獲批，但股價仍升3.6%，大行亦睇好手遊行業，嚟緊可唔可以再炒上？相反外媒報道，股神戰友芒格關聯的Daily Journal上季大幅減持阿里巴巴(09988)，阿里股價反覆靠穩。阿里前景不樂觀？
內地疫情嚴峻，加上發達國家釋出戰略石油儲備，隔晚國際油價回落，但有大行預期，下半年布油會重上125美元水平，油價走勢點估？油股方面，「三桶油」全線跌，仲有冇下跌空間？
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